Lutte antiterroriste et contrebande : Lâ€™ANP resserre l'Ã©tau sur les rÃ©seaux criminels

Le huitième terroriste abattu par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) lors de l'opération qui s'est soldée par l'élimination de 8 terroristes, le 26 janvier dernier à Khenchela, a été identifié, a indiqué jeudi dernier le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de qualité qui s'est soldée par l'élimination de huit terroristes à Khenchela (5e Région militaire), il a été procédé à l'identification du huitième criminel.

Il s'agit du dénommé H. Mbarek dit Meslem Soufi qui a rallié les groupes terroristes en 2013», précise la même source.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP «a arrêté, à Tlemcen et Aïn Témouchent (2e RM), trois éléments de soutien aux groupes terroristes, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit, à Jijel (5e RM), un abri contenant une bombe de confection artisanale, une quantité de munition et d'autres objets», ajoute le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont intercepté, à Tamanrasset, In Guezzam et In Salah (6e RM), 51 contrebandiers, un camion, 3 véhicules tout-terrain,18 groupes électrogènes, 17 marteaux-piqueurs et 7 détecteurs de métaux, alors que d'autres détachements ont appréhendé 3 narcotrafiquants et saisi 25 kg de kif traité à El Oued (4e RM) et 2.016 unités d'articles pyrotechniques à Ouargla, relève le communiqué, ajoutant que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté 2 personnes en possession de 249 comprimés psychotropes à Oran (2e RM)».

Par ailleurs, des Garde-côtes «ont déjoué à Annaba (5e RM) des tentatives d'émigration clandestine de 22 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, tandis que 6 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Adrar et Ghardaïa», ajoute le MDN. Le ministère a aussi annoncé qu’un détachement de l'ANP a détruit, jeudi dans la wilaya de Batna, 23 casemates et 4 bombes de confection artisanale. Lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la zone Ouestili à Batna/5e RM, le détachement a découvert et détruit vingt-trois casemates, quatre bombes de confection artisanale ainsi qu'une importante quantité de vivres», précise la source. «Ces opérations continues menées par les unités de l'Armée nationale populaire visent à resserrer l'étau sur ces criminels, et leur couper tout moyen de survie là où ils se retranchent», souligne le communiqué.



Deux grenades détruites à Khenchela



Deux grenades ont aussi été détruites jeudi par un détachement de l'Armée lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Rakhouch à Khenchela.

Le détachement a également découvert une plaque photovoltaïque et une quantité de vivres, précise la même source. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Touggourt/4e RM, deux narcotrafiquants en possession d'une importante quantité de kif traité, s'élevant à 264,8 kilogrammes, tandis qu'un autre narcotrafiquant a été intercepté à Mascara/2e RM en possession de deux kilogrammes de la même substance».

Des détachements de l'ANP «ont saisi à Souk-Ahras, Tébessa et El-Tarf/5e RM, 14.978 litres de carburant destinés à la contrebande, alors que d'autres détachements ont arrêté à Biskra et El-Oued/4e RM, trois contrebandiers et ont saisi 2.826 unités de différentes boissons». De même, un détachement de l'Armée nationale populaire «a arrêté, en coordination avec des Gardes-frontières et des Services des Douanes, un contrebandier et saisi un camion, 11 groupes électrogènes et 10 marteaux-piqueurs».

Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté 25 immigrants clandestins de différentes nationalités à Adrar, Biskra Laghouat et Relizane», conclut le MDN.