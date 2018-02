GrÃ¨ve des paramÃ©dicaux : Vers un dÃ©nouement de la situation

S'agissant du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP), le responsable du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Slim Belkessam, a qualifié de «positive» la réunion tenue mercredi avec la commission centrale de dialogue avec les partenaires sociaux, dans la mesure où elle a permis de «mettre en évidence et de régler toutes les situations de conflit social, à l'origine du mot d'ordre de grève», a-t-il souligné. Dans cette optique, lors de cette réunion, il a été décidé de la mise en place d'un groupe de travail pour suivre le dossier du personnel paramédical. « Il est attendu que le SAP rende sa réponse définitive sur la grève à l'issue de la réunion de son conseil national», a souligné le responsable. Une réunion qui devrait avoir lieu demain dimanche, soit la veille de son mouvement de débrayage. En effet, le SAP a annonce une grève illimitée à partir de ce lundi 5 février afin de relancer les négociations autour des conditions d’exercice des fonctions de cette catégorie de personnel. Une série de grèves cycliques avait été observée il y a quelques semaines, mais le mouvement avait été jugé illégal par la justice. Il est à rappeler que lors de ses grèves cycliques, le corps paramédical avait soumis à la tutelle plusieurs revendications socioprofessionnelles ayant notamment trait à la carrière professionnelle, aux primes d’encadrement et de documentation, à la sécurité dans les hôpitaux, à la formation et au recrutement des infirmiers titulaires de diplômes de licence. Les autres points de cette plateforme de revendications portent sur la question du recrutement, dans le corps paramédical, des diplômés LMD (Licence-master-doctorat), qui dépend toujours d'un décret du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette question «doit être réglée à tout prix», en particulier en matière de respect du statut et de progression de la carrière, estime le syndicat.

Autre point, celui des postes ultérieurs des sous-directions des activités paramédicales. «Des postes qui sont toujours occupés par un administrateur», comme il est stipulé dans le document, qui précise que «le champ de recrutement des paramédicaux se retrouve ainsi restreint et même bloqué». Parmi les autres doléances présentées, figurent en outre, «les conditions de travail pénibles avec lesquelles le personnel paramédical peine à évoluer». Néanmoins, sur ce point, le ministère de la Santé, qui a constaté une carence en la matière, a ouvert pour l’année 2017/ 2018, de nouvelles classes de formation dans différentes spécialités paramédicales au niveau du CHU Nafissa-Hamoud (ex-Parnet), de l'hôpital de Douéra et de l'établissement public de santé de proximité (EPSP les Anassers) à Kouba, encadrés par des professeurs spécialistes.

L'ouverture de postes de formation en paramédical s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie tracée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, visant la prise en charge du manque enregistré au niveau des établissements et structures de santé dans cette catégorie d'encadrement médical et en réponse aux besoins des différentes structures de santé en cours de réalisation.

Aussi, les 522 places pédagogiques de formation supérieure dans différents domaines paramédicaux qui ont été dégagées concernent huit spécialités, dont celles d'infirmier de santé publique (350 postes), sage-femme (30), manipulateur d’imagerie médicale (65), laborantin (40), ergothérapeute (14), aide-soignant (12), assistant social (6) et agent de l’hygiène publique (5)». Reste à signaler que le syndicat a informé le public que malgré l'entrée en grève illimitée du personnel paramédical, le service minimum sera assuré pour «tout ce qui relève des cas d'urgences, chimiothérapie ainsi que tous les cas devant nécessairement être pris en charge à temps».

Amel Z.