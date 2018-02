Les mÃ©decins rÃ©sidents seront reÃ§us demain au ministÃ¨re de la SantÃ© : Concertation autour du service civil

La volonté du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière d’apporter une réponse adaptée aux doléances exprimées par les médecins résidents, en grève depuis plusieurs semaines, est bien réelle, voire même indéniable. Pour cause, tout au long de ce débrayage, la tutelle a privilégié la voie du dialogue en mettant en place un comité intersectoriel exclusivement chargé de ce dossier.

Les délégués de cette catégorie des blouses blanches seront reçus demain, au siège dudit ministère, par les membres de ce comité pour une réunion de concertation. «L'ordre du jour de la réunion portera sur le service civil», informe le conseiller du ministre de la Santé, M. Slim Belkessam. Dans une déclaration à la presse, il tiendra à préciser que cette réunion a été initialement prévue pour mercredi dernier, avant que sa tenue ne soit ajournée «en raison, explique-t-il, du nouveau calendrier proposé par les médecins résidents. Les travaux du comité sont coordonnés par le doyen de la faculté de médecine d'Alger, le Pr Salaheddine Bendid, et l'inspecteur général du ministère de la Santé, Omar Berradjouane». Outre les représentants du ministère de la Santé et des médecins résidents, ce comité est composé de représentants des ministères de l'Intérieur, des Finances, de l'Enseignement supérieur, du Travail et de la Fonction publique. Pour rappel, les revendications des médecins résidents portent essentiellement sur l’abrogation du caractère obligatoire du service civil et son remplacement par un autre système de couverture sanitaire pour l’intérêt du patient et l’épanouissement socioprofessionnel du médecin spécialiste, le droit à la dispense du service militaire, le droit à une formation de qualité pour le médecin résident, la révision du statut général du résident, le droit aux œuvres sociales, ainsi que le droit à l’agrément d’installation à titre privé de spécialistes en biologie clinique. Hormis le point relatif au service civil, qui constitue la «pomme de discorde» entre les médecins résidents et le ministère de la Santé, il convient de rappeler que la tutelle a déjà accédé à certaines revendications soulevées par les grévistes. En effet, M. Omar Berradjouane a fait savoir, mercredi, qu’il y a parmi les revendications auxquelles la tutelle a répondu favorablement, notamment, celles relatives à la durée du service civil, à la mise à disposition d'un logement de fonction avant l'affectation du médecin résident dans des wilayas reculées, à l'autorisation du regroupement familial pour les couples de médecins résidents, et à l'introduction d’une série d’autres mesures «incitatives». Il a ajouté que d'autres revendications avaient été satisfaites par la tutelle, dont le droit de bénéficier des œuvres sociales, d'une journée pédagogique par semaine, et l'intégration des médecins résidents au sein des commissions nationales d'experts, avant de réitérer l'attachement du ministère à poursuivre le dialogue. Sur un autre volet, le conseiller du ministère de la Santé, M. Slim Belkessam, a indiqué jeudi que le syndicat national des sages-femmes algériennes relevant de la Fédération nationale des travailleurs de la santé (FNTS-UGTA) «a été reçu mercredi dernier par la commission centrale chargée du dialogue avec les partenaires sociaux, dans le cadre d'une séance de travail». Il précisera que «cette réunion a permis de passer en revue les préoccupations exprimées par le syndicat sur la situation socioprofessionnelle des sages-femmes et les mesures à prendre pour améliorer les conditions de travail et la normalisation des tâches dévolues à cette corporation». Il a relevé qu'un débat «a été engagé autour du projet de guide de prise en charge de la femme enceinte, lequel a été finalisé par un groupe d'experts siégeant au ministère de la Santé et qui a été soumis au syndicat pour enrichissement».

Salima Ettouahria