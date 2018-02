GrÃ¨ve du CNAPESTE : Â«Toutes les revendications satisfaitesÂ» affirme le ministÃ¨re de lâ€™Ã©ducation

«Toutes les revendications réclamées par les syndicats, et relevant des compétences du ministère de l’Education, ont été satisfaites et ce, depuis des années», a affirmé le ministère de l’Education nationale.

Dans un long communiqué rendu public jeudi, la tutelle a fait savoir que « dès que le Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (CNAPESTE) a déposé un préavis de grève nationale ouverte, le bureau national du CNAPESTE a été convoqué à une réunion pour débattre des revendications». Le ministère informe, dans ce sens, que le dossier de promotion systématique des nouveaux grades est pris en charge, avec effet rétroactif depuis 2015. Cette décision tend a régler les dysfonctionnements résultant de l'application de la loi relative à la promotion systématique des enseignants des trois cycles aux nouveaux grades, dans les limites de 135.000 postes budgétaires et ce, avec la consécration de 45.000 postes annuellement à compter de 2015 jusqu'à 2017 par voie d'inscription aux listes de qualification et à l'examen professionnel.

Aussi, il a été procédé à la régularisation de la situation de certains fonctionnaires relevant du corps de l'enseignement des cycles primaire et moyen en les promouvant au grade d'enseignant-formateur, après avis favorable du Premier ministre, en vertu de la correspondance n° 375 du 31 août 2017. «Il s'agit des fonctionnaires de l'enseignement primaire et moyen promus entre 2008 et 2014 et des maîtres d'école primaire intégrés au grade d'enseignants de l'école primaire», indique le communiqué.

Concernant les postes pédagogiques de promotion aux grades d'enseignant principal et enseignant formateur, le ministère a fait savoir qu’une commission technique a été installée pour examiner et définir les normes pédagogiques en vigueur ainsi que la révision de la mission confiée à ces deux grades.

La même source indique que cette commission devra présenter à la fin de ce trimestre les résultats de ses travaux au partenaire social.

Le ministère a annoncé qu'il a ouvert les examens professionnels le 29 mai 2017 avant la date fixée au procès-verbal, soit le 2 juin 2017, et ce, à l'effet de permettre aux enseignants concernés de bénéficier des dispositions transitoires pour concilier entre l'ancienneté acquise dans les grades d'intégration et les anciens grades, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'instruction interministérielle n° 03 du 12 octobre 2015. La commission a également procédé à la régularisation des grades appelés à disparaître, «non seulement en faisant bénéficier les concernés de la promotion aux grades de base dans les trois cycles, mais aussi en leur permettant d'être promus aux nouveaux grades d'enseignant principal et d’enseignant-formateur, d'office sans examen professionnel ou par voie d’inscription sur les listes d’aptitude avec conversion automatique de leurs postes», apprend-on.



Les partenaires sociaux signataires de la Charte d'éthique qualifient la grève d’«injustifiée»



Le document a rappelé, dans ce sillage, que les enseignants du cycle primaire et ceux de l'enseignement fondamental, et qui ont achevé leur formation après le 3 juin 2012, ont été promus aux nouveaux grades par le calcul de l'ancienneté acquise dans le grade initial et le nouveau grade conformément aux conditions et modalités avec conversion automatique de leurs postes.

Il a été également procédé au règlement des opérations d'intégration avec effet rétroactif à partir du 3 juin 2012, ainsi qu'au règlement des arriérés de salaire de l'ensemble des enseignants, y compris ceux qui ont été mis à la retraite avant l'application de ces dispositions.

De leur côté, les partenaires sociaux signataires de la Charte d'éthique du secteur de l'éducation nationale ont indiqué que la grève illimitée, à laquelle a appelé le CNAPESTE le 30 janvier, était «injustifiée». «Ce débrayage donne une image négative du mouvement syndical devant l'opinion publique», indiquent les syndicalistes dans un communiqué sanctionnant leur rencontre mercredi avec la ministre de l'Education nationale, Nouria Benghebrit.

Dans ce document, les représentants des travailleurs soulignent particulièrement «le sens national» de la communauté éducative et «son souci de préserver la stabilité du secteur». Selon eux, ces commissions servent efficacement les intérêts des personnels et travailleurs du secteur et améliorent leur situation». Ils ont rappelé que la ministre de l'Education nationale «a assuré que les portes du dialogue sont toujours ouvertes» et «s'est engagée à prendre en charge leurs revendications qui ne sont pas en contradiction avec les lois de la République».



Le CNAPESTE décidé de maintenir sa grève illimitée débutée mardi



Ils ont exprimé dans le même document leurs craintes quant aux retombées de cette action sur les candidats aux examens de fin d'année.

«La Charte d'éthique du secteur de l'éducation nationale qui énonce dans ses principes généraux que l'exercice du métier d'enseignant ne peut se réduire à la transmission didactique des connaissances, mais il comporte aussi une dimension éthique qui suppose que le maître soit pour l'élève un modèle en matière d'équité, de générosité, de citoyenneté et de savoir-vivre», lit-on.

Contacté par nos soins, le responsable de la communication du CNAPESTE, Messaoud Boudiba, a déclaré que le CNAPESTE a décidé de maintenir sa grève illimitée débutée mardi et ce, en dépit de la décision de la justice la qualifiant d'«illégale».

M. Boudiba justifie cette décision par le manque de dialogue avec le ministère, précisant que le ministère de l'Education nationale avait largement le temps (entre le 21 et le 30 janvier) pour arrêter, à travers le dialogue avec le syndicat, le mouvement de protestation.

Sarah A. Benali Cherif