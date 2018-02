Panier Opep : Le prix Ã  66,28 dollars le baril

Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi mercredi à 66,28 dollars le baril, contre 66,60 dollars la veille, a indiqué jeudi l'Organisation sur son site web. Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend quatorze types de pétrole, dont le Sahara Blend (Algérie), l'Iran Heavy (Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela). Mercredi, les cours du pétrole se stabilisaient en fin d'échanges européens, après l'annonce de la hausse des réserves américaines de brut pour la première fois depuis onze semaines, tandis que la production des Etats-Unis continue de croître. En début de soirée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars, dont c'est le dernier jour de cotation, valait 69,00 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 2 cents par rapport à la clôture de mardi. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance prenait 3 cents à 64,53 dollars. Les stocks de pétrole brut, après dix semaines consécutives de baisse, ont enregistré une forte progression aux Etats-Unis la semaine dernière, alors que la production continuait d'augmenter, selon des chiffres publiés mercredi par le département américain de l'Energie (DoE). Lors de la semaine achevée le 26 janvier, les réserves commerciales de brut ont augmenté de 6,8 millions de barils pour s'établir à 418,4 millions, quand les analystes interrogés par l'agence Bloomberg tablaient sur une hausse de seulement 900.000 barils. «Cette hausse est due à la fois à la hausse de la production et à une activité moindre des raffineries», a commenté un analyste. Les cours du pétrole ont atteint jeudi dernier leur plus haut niveau en trois ans. Le marché est remonté fin 2016 et en 2017, portés par les efforts de l'Opep et de dix autres producteurs, dont la Russie. Alors que la production excessive avait fait plonger les prix et grimper les réserves à travers le monde, l'Opep et ses partenaires se sont engagés fin 2016 à limiter leur production, un accord qui a été respecté en 2017 et qui a été renouvelé en fin d'année jusqu'à fin 2018. Dans son dernier rapport mensuel, l'Opep a une nouvelle fois fait état d'un rééquilibrage du marché, mais revu à la hausse ses prévisions de l'offre américaine cette année. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) dans son dernier rapport mensuel sur le pétrole, a estimé que le marché mondial du pétrole se resserre «rapidement» en raison de la baisse de la production du Venezuela, prévoyant en 2018 son rééquilibrage au cas où les pays de l'Opep respectent leurs engagements. Par ailleurs, le marché a été également affecté par la production en mer du Nord, engendrant ainsi une baisse de l'offre pétrolière mondiale de 405.000 b/j par rapport au mois de novembre 2017. Cependant, l'agence a indiqué qu'elle maintenait sa prévision de croissance de la demande mondiale en 2018 à 1,3 million b/j, contre 1,6 million b/j en 2017, expliquant que ce ralentissement, combiné à la hausse de la production des Etats-Unis, «risque de peser sur les cours». (APS)