M. Guitouni se rendra au Qatar mardi prochain : OpportunitÃ©s dâ€™investissement et de partenariat

Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, effectuera une visite officielle au Qatar, le 6 février prochain, et ce, à l’invitation de son homologue qatari, le ministre de l’Energie et de l’Industrie, Mohamed Ben Salah Essada, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. Selon la même source, cette visite sera consacrée à l’examen de l’état des relations de coopération entre l’Algérie et le Qatar dans le domaine énergétique et les perspectives de leur développement.

Les opportunités d’investissement et de partenariat entre les entreprises des deux pays seront également abordées par les deux parties, a souligné la même source. De même, le ministre sera accompagné par le P-dg de Sonatrach et des hauts cadres du ministère, a-t-elle fait savoir, en ajoutant qu'il aura, au cours de cette visite, des entretiens avec son homologue et d’autres hauts responsables qataris. Pour rappel, l’Algérie et le Qatar sont membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et du Forum des pays exportateurs du gaz (Gas exporting countries Forum-GECF). Le GECF est une organisation intergouvernementale créée lors de la 8e session du Forum informel des mêmes pays, tenue à Moscou en décembre 2008. Il est actuellement composé de 12 pays membres, en l’occurrence: l’Algérie, la Bolivie, la Guinée équatoriale, l’Egypte, l’Iran, la Libye, le Nigeria, le Qatar, la Russie, Trinidad et Tobago, les Emirats arabes unis et le Venezuela, ainsi que de 7 pays observateurs, à savoir l’Irak, le Kazakhstan, la Norvège, Oman, les Pays-Bas, le Pérou et Azerbaïdjan.

La major américaine, ExxonMobil, première compagnie pétrolière mondiale, envisage de s’implanter en Algérie et de développer des projets en commun avec Sonatrach, a annoncé le P-DG du groupe pétro-gazier algérien, Abdelmoumen Ould Kaddour.

Dans un entretien accordé à l’APS au terme de sa visite de trois jours à Houston, le patron de Sonatrach a fait savoir qu’ExxonMobil était «extrêmement intéressée» par l’investissement en Algérie. M. Ould Kaddour, qui venait de participer au deuxième forum algéro-américain sur l’énergie, a qualifié ses multiples rencontres avec des dirigeants de compagnies pétrolières américaines, notamment ExxonMobil et Anadarko, de «positives». «Nous avons tenu une réunion très positive avec les dirigeants d’ExxonMobil qui sont extrêmement intéressés de venir en Algérie», a-t-il indiqué. La major américaine et Sonatrach se sont donnés rendez-vous fin mars prochain pour approfondir les discussions sur cette implantation. Le groupe Anadarko, présent en Algérie depuis plusieurs années, a quant à lui émis le souhait d’augmenter ses investissements dans le pays. Le premier producteur de brut en Algérie parmi les partenaires de Sonatrach est en quête de nouvelles opportunités, selon M. Ould Kaddour. «Le forum a été très positif du fait d’avoir des compagnies, de cette taille et de cette qualité, intéressées» par l'Algérie, a-t-il souligné.

Ces intentions d’investissements marquent un regain d’intérêt pour le domaine minier algérien qui a souffert ces dernières années d’un problème d’attractivité et dont les conséquences étaient apparentes dans les maigres résultats des appels d’offres pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures lancés par le secteur de l’énergie depuis 2008. Interrogé sur ce manque d’attractivité et la baisse des investissements des compagnies pétrolières américaines en Algérie, le patron de Sonatrach a expliqué que deux principaux facteurs étaient à l’origine de ce recul. D’abord, il y a la chute des prix du baril qui a contraint les compagnies pétrolières à réduire massivement leurs dépenses d’investissement notamment dans l’exploration, et l’Algérie, à l’instar des autres pays pétroliers, n’a pas échappé aux retombées de cette tendance baissière, dira-t-il en substance.



Dynamiser Sonatrach



Ensuite, il faudrait aussi souligner que l’actuelle loi sur les hydrocarbures est peu attractive, a relevé le P-DG. La révision de ce dispositif devrait aider à relancer l’investissement dans ce secteur stratégique qui génère l’essentiel des recettes du pays. Aussi, «il faut qu’on soit dynamique, très attractif et prendre en considération les problèmes des partenaires», a-t-il soutenu. A ce titre, M. Ould Kaddour a indiqué qu’en moins d’une année, Sonatrach est parvenue à régler une dizaine de litiges avec des partenaires étrangers, renforçant la valorisation du groupe à l’international. Le groupe devrait, par ailleurs, relancer son déploiement à l’international.

Cet axe de développement est prévu par la stratégie de Sonatrach à l’horizon 2030, a rappelé le P-DG. Au Niger, le groupe s’apprête à inaugurer dans les prochaines semaines son premier puits de production de pétrole, a-t-il fait savoir : «Nous avons un puits très prometteur au Niger, mais on ne peut avancer combien on va produire ou vendre.» En Irak, plusieurs opportunités se présentent à la compagnie Sonatrach, dont la possibilité d’exploiter des gisements pétroliers dans ce pays à fort potentiel d’hydrocarbures. Sonatrach a également proposé de commercialiser des produits irakiens via sa filiale de trading à Londres, Sonatrach Petrolum Corporation, selon M. Ould Kaddour, qui s'est rendu récemment en Irak pour discuter de ces projets. «Il y a des opportunités. Nous allons voir comment les développer», soutient le patron de Sonatrach qui relève la nécessité d’améliorer la dimension internationale du groupe.