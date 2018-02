Par son occupation du Sahara occidental : Le Maroc se trouve Â« moralement et politiquement Â» en dehors de lâ€™UA

Par son occupation du Sahara occidental, le Maroc se trouve «moralement et politiquement» en dehors de l’Union africaine (UA), «bien qu’il en soit techniquement membre», a déclaré jeudi le Représentant du Front Polisario en France, Oubi Bouchraya.

«Le 30e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine, tenu à Addis-Abeba (Éthiopie) du 28 au 29 janvier 2018, vient de confirmer l’engagement de l’Afrique en faveur de +pourparlers directs et sérieux+ permettant l’organisation du référendum d’autodétermination du peuple sahraoui, conformément aux résolutions pertinentes de l’UA et de l’ONU», a-t-il indiqué, dans une déclaration de presse reçue par l’APS. Le 30e sommet de l’UA s’est déroulé, a-t-il rappelé, en présence des deux parties au conflit, à savoir la République arabe sahraouie démocratique (RASD), membre fondateur de l’UA, et le Maroc, qui a adhéré à l’UA en 2017, faisant observer que pour «mieux accompagner» cette dynamique nouvelle, l’organisation panafricaine a décidé d’envisager la réactivation du comité de chefs d’État africains pour le Sahara occidental. Le représentant du Front Polisario en France a souligné que l’Union africaine «fait également sienne» l’appel lancé, à plusieurs reprises, par le Conseil de sécurité de l’ONU au Maroc, notamment sa résolution 2351 (avril 2017) demandant le retour des observateurs africains au sein de la MINURSO, «dont 80 membres civils avaient été expulsés par le Maroc, dans un geste de défi à l’égard de la communauté internationale». Il a rappelé que l’urgente nécessité d’un suivi indépendant pour les droits de l’homme au Sahara occidental, ainsi que le respect strict du statut juridique du territoire en tant que territoire sous occupation en voie de décolonisation «ont été réaffirmés par les membres de l’UA», faisant remarquer qu’un appel urgent a été lancé pour «boycotter toute activité organisée par la puissance occupante, notamment celle du Forum Crans Montana», prévu le mois prochain.

«Le Front Polisario se réjouit de cette décision historique qui, tout en affirmant le soutien unanime de l’Afrique à la lutte légitime du peuple sahraoui, établit une feuille de route africaine renouvelée», a-t-il fait savoir, estimant que cette décision «permettra de redynamiser le rôle historique d’une Afrique qui participe activement et positivement aux efforts de la communauté internationale en vue de régler pacifiquement le dernier conflit de décolonisation en Afrique». Pour lui, le Maroc, après avoir fait, pendant un an, le pari «visant à déstabiliser» l’organisation panafricaine (Malabo en novembre 2016, Dakar en mars 2017, Maputo en août 2017 et Abidjan en novembre 2017), il est «désormais appelé par cette décision à adhérer aux valeurs politiques et morales de l’Union africaine après avoir ratifié son adhésion technique, en janvier 2017».

«Il appartient désormais au Maroc de contribuer à une paix juste, durable et conforme à la légalité internationale», a-t-il avisé, soulignant que «tout autre pari sera voué à l’échec, car l’Afrique étant issue, dans sa majorité, de guerres anticoloniales, ne peut en aucun cas cautionner une colonisation d’un pays africain par un autre pays africain».



L’Espagne appelée à prendre des mesures « fortes »



D’un autre côté, le vice- président du gouvernement de la Castille-La Manche (centre de l’Espagne), Garcia Molina, a réaffirmé la disposition de son gouvernement à contribuer à aider le peuple sahraoui, et demandé à l’Espagne de prendre des mesures «fortes» en vue de la résolution du conflit du Sahara occidental, et ce à l’issue de sa rencontre avec la délégation du Front Polisario de cette région. Au cours de sa rencontre avec le délégué du Front Polisario de la Castille la Manche Bulahi Mohamed, le deuxième vice président du gouvernement de cette région (centre de l’Espagne) s’est dit prêt à «renforcer l’aide institutionnelle et humanitaire au peuple sahraoui», en ajoutant que l’Union européenne (UE) devrait s’«impliquer beaucoup plus» dans la résolution de ce conflit.

En s’adressant aux médias après la tenue de la réunion, Garcia Molina a rappelé que l’Espagne a «une dette historique, politique et morale vis-à-vis du peuple sahraoui», et que «des mesures fortes doivent être prises pour résoudre un conflit qui a duré longtemps et que seul le peuple sahraoui qui paye les conséquences».

«Cette situation d’urgence nous oblige à doubler d’efforts pour soutenir une cause politique et humanitaire et de manière concrète», a-t-il souligné. «Nous devons consacrer davantage d’aides financières, a-t-il dit, avant de reconnaître que «la crise financière qu’a traversé le pays a eu un impact direct sur les aides destinées au peuple sahraoui», et ajoutant : actuellement nous devons explorer de nouvelles voies et voir dans quelle mesure nous pouvons augmenter les aides pour réduire un tant soit peu de la souffrance que vit le peuple sahraoui».

Pour sa part, le délégué du Front Polisario dans la région, Bulahi Mohamed, a appelé à un «engagement accru au niveau politique pour comprendre les justes revendications» du peuple sahraoui, à savoir la tenue d’un référendum d’autodétermination. «Notre territoire est envahi par la force militaire du Maroc qui exploite nos ressources naturelles alors que les vrais propriétaires de ces richesses sont exilés et dépendent essentiellement de l’aide internationales», a-t-il déploré. Exprimant sa gratitude à Garcia Molina et au reste du gouvernement de Castille-La Manche, le représentant du Polisario dans cette région espagnole a rappelé que le peuple sahraoui veut décider de son avenir par le biais d’un référendum.

Le mouvement espagnol solidaire avec la cause sahraouie multiplie actuellement ses appels d’aide et d’actions de soutien politique au peuple sahraoui afin que ce dernier puisse décider librement de son avenir. Dans ce cadre, le Conseil municipal de Bilbao vient de réaffirmer sa solidarité avec la cause sahraouie et sa détermination à soutenir toutes les voies de la coopération et d’assistance au Sahara occidental.

Le conseiller pour la coopération et l’égalité, Itziar Urtsasun, a rappelé dans ce sens que «le gouvernement basque a toujours soutenu la cause sahraouie, reconnu la RASD et le Front Polisario et le droit légitime du peuple sahraoui à l’autodétermination».

De son côté, le maire de la ville d’Albacete, Manuel Serrano, vient également de réitérer l’«engagement et le soutien constant à la population sahraouie», soulignant «l’étroite et cordiale relation que le conseil municipal d’Albacete entretient avec le peuple sahraoui depuis des années». Des journalistes et militants espagnols des Iles Baléares ont récemment dénoncé l’embargo médiatique imposé par l’occupant marocain sur le Sahara occidental. Ils ont dans ce sens appelé la communauté internationale à «obliger l’occupant à permettre aux observateurs internationaux, aux juristes et journalistes l’accès aux territoires sahraouis occupés pour voir de plus près la situation de la population soumise à diverses violations des droits de l’homme». (APS)

Militant des droits de l’homme

la santé de Mohamed Tahlil se détériore

Le militant sahraoui des droits de l’homme du groupe de Gdeim Izik, Mohamed Tahlil, dont l’état de santé s’est détérioré dans la prison de Bouzkaren, suite aux maltraitances et tortures subies, a été transféré vers un hôpital au sud du Maroc qui a refusé de lui prodiguer les soins nécessaires, a indiqué une source sahraouie, citée par l’Agence de presse sahraouie (SPS).

L’administration pénitentiaire de Bouzkaren (sud du Maroc) a procédé mardi au transfert du prisonnier politique Mohamed Tahlil vers l’hôpital suite à la détérioration de son état de santé, rapporte SPS précisant que «les médecins ont refusé son auscultation, après avoir constaté des traces de coups et de torture sur différentes parties de son corps».

L’Administration de Bouzkaren avait déjà transféré, en novembre dernier, le prisonnier politique Mohamed Tahlil vers un hôpital de la ville de Guelmim, suite à la détérioration de son état de santé en raison des maltraitances subies depuis son incarcération fin 2010 dans la prison locale de Salé 1 et 2, située près de la capitale marocaine. (APS)