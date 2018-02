Dernier sommet de l'UA : PrÃ©sence record de dÃ©lÃ©guÃ©s

Le 30e sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, tenu à Addis-Abeba du 28 au 29 janvier, a attiré plus de 10.000 délégués, soit le plus grand nombre de l'histoire de l'organisation, a indiqué jeudi le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Meles Alem. M. Alem a déclaré que parmi les officiels présents, «il y avait 49 chefs d'Etat et dirigeants, dont certains n'étaient pas africains comme le président palestinien, Mahmoud Abbas, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres». Du côté de la presse, 678 journalistes étrangers ont couvert le sommet de l'UA. «Les Ethiopiens et le gouvernement éthiopien ont travaillé main dans la main pour faire du sommet de l'UA un succès, ce qui devrait renforcer la position de l'Ethiopie en tant que destination du tourisme de conférence, l'aider à promouvoir son industrie hôtelière et son transporteur national Ethiopian Airlines», a-t-il poursuivi. M. Alem a également précisé que des officiels de Chine, du Qatar, des Emirats Arabes Unis, de Norvège et d'Estonie ont participé au sommet de l'UA. Le 30e sommet de l'UA avait pour thème : «Remporter la lutte contre la corruption : une voie durable pour la transformation de l'Afrique». Lors de ce sommet, le président rwandais, Paul Kagamé, a pris le relais du président guinéen, Alpha Condé, à la présidence tournante de l'UA qui dure un an.