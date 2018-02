ImpÃ´ts : Trois projets de centres de proximitÃ© inspectÃ©s

Trois projets de centres de proximité des impôts (CPI) ont été entièrement réalisés dans la wilaya de Annaba. N’attendant que leur équipement pour qu’ils soient opérationnels, ces CPI sont implantés au chef-lieu de wilaya, à El Hadjar et à El Bouni. Le directeur général des Impôts, M. Mustapha Zekara, les a visités, mardi dernier, en présence des autorités de wilaya à leur tête le wali de Annaba, M. Mohamed Salamani et les cadres locaux de son secteur.

Il a indiqué, à cette occasion, que ces trois CPI, qui seront mis en service en mars prochain, entrent dans le cadre de la modernisation du secteur des impôts et l’amélioration du rendement de l’administration fiscale. Le DG des impôts s’est dit satisfait de la conduite des travaux de ces CDI grâce notamment à la contribution efficace des autorités locales, a-t-il souligné, annonçant que les déclarations des impôts et le paiement de la fiscalité à distance sont désormais obligatoires pour les grandes entreprises à partir du premier semestre de l’année en cours.

Le DG des impôts, qui a visité la direction de wilaya des impôts et réuni les cadres du secteur dans une séance de travail à huis clos, présidera aujourd’hui les travaux d’une journée d’information sur la loi de finances 2018 prévue à l’hôtel Sabri sur la corniche annabie.

B. G.