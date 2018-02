ANEM de Bordj Bou-ArrÃ©ridj en 2017 : 18.921 emplois crÃ©Ã©s

Le directeur de wilaya de l’ANEM au niveau de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, M. Saleh Sakri, qui a animé jeudi dernier une conférence de presse au siège de l’agence, a annoncé que la wilaya a enregistré 42.334 demandes d’emploi en 2017. Le directeur de l’ANEM a rappelé que les demandeurs ne sont pas tous des chômeurs, notant que certains d’entre eux sont retraités et même des employés en poste qui veulent améliorer leur situation. Il a expliqué que la plupart d’entre eux, soit 26.938 personnes, sont sans qualification. Les autres sont des universitaires 8.795 au total ou des sortants des centres de formation professionnelle au nombre de 6.111. Ce nombre est descendu à 19.735 avec le même taux élevé pour les sans qualification qui dépasse les 53%. Autant dire que tous les autres ont trouvé des emplois. Ce qui l’a poussé à lancer un appel aux jeunes qui n’ont aucun diplôme de s’orienter vers les structures de formation professionnelle pour acquérir un métier qui leur offre la possibilité de trouver un travail et même créer leur propre entreprise. Les institutions qui encadrent le dispositif d’aide à l’emploi comme l’ANSEJ, l’ANGEM et la CNAC exigent, elles aussi, une qualification pour financer les projets qui leur sont soumis, a-t-il rappelé. S’agissant des offres d’emploi qui ont permis d’absorber cette partie des demandeurs, M. Sakri a donné le chiffre de 18.921 postes. Le rapport entre les deux facteurs donne un taux de chômage de 7,32%. La wilaya de Bordj Bou-Arréridj, note le même responsable, a pratiquement conservé le même taux depuis quatre ans avec une création d’emplois qui est allée crescendo. L’évolution est nette même si elle est légère avec 16.706 postes fournis en 2014, 17.180 en 2015, 17.207 en 2016. Ce qui est remarquable pour ces postes, qui ont donné la possibilité à des milliers de jeunes d’améliorer leur situation sociale, c’est que 91% proviennent du secteur économique. Ce qui garantit leur stabilité, déclare M. Sakri. Seuls 1.018 postes ont été fournis grâce au dispositif d’aide à l’emploi qui avait auparavant une plus grande contribution dans la création d’emplois.

Par branches d’activité les offres ont émané principalement de 3 secteurs, à savoir l’industrie avec 6.526 postes, le bâtiment 6.014 et les services 6.004. Le premier, qui est devenu une tradition dans la wilaya, est légèrement majoritaire, a-t-il précisé. Le directeur de l’ANEM a regretté que l’agriculture, pourtant utile pour le développement de la wilaya et la diversification de l’économie n’ait proposé que 288 offres d’emploi. M. Sakri a évoqué un autre problème dont souffre la wilaya en matière d’emploi qui consiste dans le refus de beaucoup de jeunes de rejoindre des entreprises économiques privées. Il faut changer les mentalités des citoyens qui doivent se rendre compte que la création de l’emploi passe par l’investissement privé a indiqué le directeur de l’ANEM qui a précisé que sur les 2.573 refus de poste enregistrés en 2017, 2.516 sont liés à cet élément. 45 autres sont motivés par la question des salaires. 12 sont en rapport avec les conditions de travail. Le responsable n’a pas manqué d’insister sur l’effet positif du dispositif d’aide à l’emploi dans la création des postes même dans le secteur économique. Sur les 6.968 jeunes qui ont eu des contrats grâce à ce dispositif, seuls 1.518 n’ont pas été encore intégrés, a indiqué M. Sakri qui a rappelé que ce dispositif offre aux employeurs une contribution dans les salaires des contractuels ainsi qu’une réduction des charges patronales. Il a précisé dans ce sens que le CTA qui est conclu entre les employeurs et les services concernés de l’Etat ne concerne pas les jeunes bénéficiaires qui ont droit à un contrat de travail à duré indéterminée avec tous les avantages offerts par ce statut. Notons qu’une convention a été signée par la direction de l’ANEM et le centre de facilitation de petites et moyennes entreprises pour permettre aux jeunes de bénéficier des aides offertes par le centre.

Fouad Daoud