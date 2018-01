Exploitation des richesses : Le front Polisario exige des indemnisations

Le ministre sahraoui délégué pour l'Europe, membre du secrétariat national, Mohamed Sidati, a appelé à «indemniser» le peuple sahraoui suite à l'exploitation de ses richesses naturelles sans son accord ou sans la consultation de son unique représentant légitime, le Front populaire de la libération d'El Sakia al Hamra et de Oued Eddahab (front Polisario), a souligné SPS.

Le ministre délégué pour l'Europe et avocat du front Polisario près les tribunaux européens, Gilles Devers et le responsable sahraoui ont mis en exergue, lors d'un point de presse le point de vue du front Polisario à l'égard des affaires traitées par les tribunaux européens, notamment l'accord de commerce et l'accord de pêche UE-Maroc qui englobe le Sahara Occidental et ses eaux territoriales, a indiqué SPS. Le front Polisario revendique 240 millions d'euros par an comme indemnités sur les produits exportés du Sahara Occidental sans son accord, ajoute la même source. M. Sidati a soutenu que le «peuple sahraoui ne représente aucune menace sur les intérêts des parties concernées par le secteur de la pêche, cependant les européens doivent, a-t-il ajouté, obtenir l'accord du représentant légitime et unique du peuple sahraoui». Le responsable sahraoui a mis en garde contre les «manouvres de certaines parties qui tentent vainement d'ignorer le front Polisario en tant que seul représentant légitime du peuple sahraoui», estimant que «l'UE doit assumer sa responsabilité et que l'Espagne et la France doivent cesser toute manipulation visant à entraver le processus de paix et les efforts en faveur d'un règlement pacifique du conflit au Sahara Occidental». Le ministre délégué pour l'Europe a exprimé sa satisfaction quant aux conclusions de l'avocat général près le tribunal européen, déclarant «invalide» l'accord de pêche UE-Maroc, ce qui a mené plusieurs compagnies à se retirer du Sahara Occidental et à cesser l'exploitation de ses ressources naturelles, telles que le géant pétrolier anglo-suisse Glencore, la compagnie canadienne Nutrium (phosphate) et l'entreprise italienne ENI. (APS)