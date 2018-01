Développement des exportations : Les TIC, un facteur clé

L’impact des solutions open source sur la transformation optimale et «positive», et la modernisation des organismes et des écosystèmes étaient, hier, au centre d’un débat, lors d’une conférence organisée à ALGEX, par le Club de l’excellence opérationnelle. Cette occasion a constitué une opportunité aux participants de prendre connaissance et d’identifier les projets structurants permettant une meilleure performance et à travers une démarche hybride alliant Agilité, Lean, Qualité, Innovation et TIC. Dans une déclaration à El Moudjahid, Saïd Babaci, président du CLEO, a souligné que «dans le contexte actuel marqué par la crise, les entreprises nationales doivent optimiser ces ressources informationnelles». Il a ajouté que «du fait, nous avons aujourd’hui des compétences, ceci nous permettra, sans aucun doute, de construire une force pour exporter ce savoir-faire». M. Babaci a insisté, à cet effet, sur la nécessité de convaincre les entreprises à intégrer davantage ce genre de solutions technologiques innovantes, pour pouvoir gagner du temps et être plus efficace dans leur activité. Appuyant ses dires, l’expert a cité, à titre d’exemple Emploi-tic (un entreprise nationale de recrutement) qui constitue, selon lui, aujourd’hui un exemple tangible à suivre dans sa réussite dans l’intégration de cette nouvelle technologie «open source». Estimant que la tenue de ces journées de formation et d’information est un signale fort de leur grande volonté en tant que professionnels et experts de contribuer efficacement au développement de l’économie nationale et de faire sortir notre pays dans la crise actuelle engendrée par la chute drastique des prix de pétrole depuis juin 2014, il ajoute que «les TIC, c’est une base stratégique pour encourager et booster le domaine de l’exportation».

Makhlouf Ait Ziane