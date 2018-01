Internet à haut débit : Lancement de la technologie « Idoom fibre »

Le PDG d’Algérie Télécom, Adel Khemen, a procédé, mardi soir, lors d’une cérémonie à l’hôtel El-Aurassi, au lancement de la nouvelle offre de service d’Algérie Télécom (AT), l’internet à très haut débit «IDOOM FIBRE», en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda Faraoun, du ministre de la Communication, Djamel Kaouane, et du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, ainsi que des walis d’Alger et de Blida. «IDOOM FIBRE» est une nouvelle technologie de très haut débit destinée aux clients résidentiels. L’offre est composée d’un accès internet allant de 2 mb jusqu’à 100 mb, et d’une ligne fixe d’appels illimités.

«Idoom fibre», d’Algérie Télécom, offre une grande aisance dans l’usage d’Internet en termes de navigation et de téléchargement. Elle offre également un meilleur temps de latence qui permet aux clients de visualiser des vidéos en streaming, de regarder la télévision en HD et de passer des appels téléphoniques via internet, avec une qualité de service garantie.

Dans son discours d’ouverture, le premier responsable d’Algérie Télécom a tenu à rappeler l’engagement d’Algérie Télécom à assurer l’accès à l’internet à très haut débit, pour la totalité de la population algérienne. Une mesure prise «dans le cadre de la politique de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, politique, rappelons-le, qui affirme le droit à l’accès pour tous, sur l’ensemble du territoire national», dit-il.

Devant une salle comble composée de partenaires d’AT et des représentants de plusieurs ministères, Adel Khemen souligne qu’Algérie Télécom, avec ce projet d’investissement majeur, «se positionne comme un vecteur incontournable de l’aménagement du numérique de notre pays».

Selon lui, son entreprise oriente sa stratégie vers un déploiement progressif, mais complet et cohérent, d’un réseau de fibre optique à très haut débit qui peut délivrer des capacités de 100 méga pour les clients résidentiels. Le PDG de l’opérateur historique annonce que la première phase du projet représente un investissement de 38 milliards de dinars, mais surtout un investissement immatériel inestimable, depuis le lancement de ce projet. Cette nouvelle technologie dotera, au fur et à mesure, l’intégralité des nouvelles constructions, dans le cadre du programme national du logement, tandis que «les plus anciennes, quant à elles, voient leurs réseaux de distribution modernisés, en remplacement des anciennes installations vétustes».



1.583 entreprises privées et 1.131 publiques ont été reliées au réseau internet, avec un débit allant entre 2 méga et 1 giga (1.000 méga)



Cela représente, pour Algérie Telecom, 1.541 communes, réparties sur 48 wilayas regroupant plus de 1.5 million de nouveau logements recensés sur un tissu géographique diffus. Sur le plan du partenariat local, le premier responsable d’AT précise qu’Algérie Télécom a construit un partenariat durable «avec des jeunes entrepreneurs, qu’elle a encadrés et formés sur l’ingénierie de déploiement standardisée des réseaux de fibre optique à très haut débit, avec la maîtrise de la technologie de pointe». Côté chiffres, Algérie Télécom compte aujourd’hui 3,1 millions d’abonnés en 2017, ce qui représente 315.000 nouveaux clients par rapport à 2016. Durant la même période, AT a enregistré 134.000 nouveaux clients, portant ainsi le nombre total à 2,2 millions abonnés à l’internet haut débit filaire (ADSL).

Outre l’ADSL, l’entreprise publique compte à la même période 919.000 abonnés au service 4G LTE fixe (Internet haut débit sans fil fixe), soit 134.000 nouveaux clients abonnés à ce service.

L’entreprise citoyenne, lors de la présentation des chiffres, indique que 1.583 entreprises privées et 1.131 publiques ont été reliées au réseau internet, avec un débit allant entre 2 méga et 1 giga (1.000 méga). À travers tous ces investissements lourds, Algérie Télécom aspire renforcer sa position actuelle de leader des télécommunications en étant à la pointe de la technologie, à travers des services plus innovants et des réseaux puissants et fiables, pour offrir à ses clients un grand confort dans l’usage des TIC. Aussi, l’opérateur historique est «convaincu» que la fibre optique est «la clef du développement» d’une infrastructure d’avenir durable, résiliente et évolutive. Il est établi aujourd’hui que «le FTTH est la technologie du progrès, à l’épreuve des innovations du futur, tant en termes de capacité de bande passante, de vitesse, de fiabilité, de sécurité que d’extensibilité», conclut le PDG d’Algérie Télécom. Par ailleurs, il faut savoir que l’internet très haut débit répond ainsi à quatre objectifs majeurs : la performance technologique, l’ouverture durable et pérenne de la concurrence dans l’offre de services, le foisonnement d’offres de services innovants et la coordination et la valorisation du patrimoine public, en permettant durablement aux acteurs du marché d’être plus créatifs dans leurs offres de services.

Cet équipement, selon l’ingénieur d’Algérie Télécom, peut desservir jusqu’à 16.000 logements sur une distance de 6 km, alors l’ancien réseau ne dépassait point quelque centaines de logements.

Mohamed Mendaci