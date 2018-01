Communication, Algérie-Palestine : Signature d’un accord et de 3 mémorandums

Un accord et 3 mémorandum ont été signés hier à Alger dans le domaine de la communication entre l’Algérie et la Palestine. L’accord de coopération a été signé par le ministère de la Communication, M. Djamel Kaouane, et M. Mahmoud Assaf, ministre et Superviseur général des médias officiels de la Palestine. M. Kaouane est revenu sur le rôle « important » des médias dans le soutien de la cause palestinienne. Il a plaidé en faveur du «renforcement» des relations entre les deux pays suite à la signature de ces accords de coopération en relevant qu’un avenir prometteur est entrevu dans le domaine de la communication.

«Nous considérons que l’information et la communication étaient et demeurent les plus fortes armes et la plus forte autorité que la Palestine possède pour imposer sa cause, défendre les droits légitimes de son peuple et susciter l’éveil de l’opinion publique internationale concernant les actes criminels subis chaque jour par le peuple palestinien sur sa terre», a précisé le ministre. M. Kaouane a réitéré, lors de cette rencontre, la position constante de l’Algérie à l’égard de la cause palestinienne, fondée sur le principe de son droit à fonder un Etat indépendant. Le ministre a rappelé le message envoyée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à son homologue Mahmoud Abbas dans lequel il avait réaffirmé le soutien de l’Algérie à la cause palestinienne ainsi que sa solidarité avec le peuple palestinien et ses dirigeants, jusqu’au recouvrement de ses droits légitimes et l’établissement de son État indépendant avec El Qods pour capitale. De son côté, M. Assaf a salué la position de l’Algérie peuple et gouvernement, sous la conduite du Président de la République en faveur de la cause palestinienne et son soutien indéfectible au peuple palestinien. Il a remercié le Président pour tous ses efforts déployés destinés à l’appui à la cause palestinienne. «Le peuple palestinien n’oubliera jamais tous les moments historiques ayant jalonné son combat, notamment l’annonce de la création de l’Etat de la Palestine depuis l’Algérie», a-t-il souligné, en marge de la signature de l’accord.

M. Assaf a considéré que la signature de l’accord et des mémorandums entre les télévisions, radios et agences de presse des deux pays vise l’échange d’informations. «On veut mettre le peuple algérien en lien de ce qui se passe en Palestine», a-t-il indiqué.

Kafia Ait Allouache