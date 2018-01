Conseil de la Nation : Séance plénière aujourd’hui consacrée aux questions orales

Le Conseil de la Nation tiendra aujourd’hui une séance plénière consacrée aux questions orales, destinées à plusieurs membres du gouvernement, a indiqué hier un communiqué du Conseil. Ces questions concerneront le Premier ministre et les ministres de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, de la Jeunesse et des Sports et du Tourisme et de l'Artisanat. (APS)