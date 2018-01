APN : Reprise des travaux lundi

L’Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses travaux, lundi prochain, en séance consacrée à l’élection d’un député en qualité de membre au Conseil constitutionnel ainsi qu’au débat d’autres projets de loi, a indiqué hier un communiqué de l’institution parlementaire. Le calendrier des séances plénières a été arrêté lors d’une réunion du bureau de l’APN, présidée par Said Bouhadja, président de l’institution parlementaire. Les séances des 6 et 7 février seront ainsi consacrées au débat du projet de loi relatif au commerce électronique et celle du 8 février aux questions orales. L’APN poursuivra ses travaux les 12 et 13 février en séances plénières consacrées au débat du rapport annuel du gouverneur de la Banque d’Algérie sur l’évolution économique et monétaire du pays. Elle reprendra ses travaux les 18 et 19 février par le débat du projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2015. Le bureau a également retenu la date du 20 février prochain (mardi) pour le vote du projet de loi définissant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques, du projet de loi sur le commerce électronique et du projet de loi portant règlement budgétaire pour l’exercice 2015.