Echec de domination des territoires du Sahara : Le rôle du défunt Agh-Akhamoukh

Les positions héroïques du défunt moudjahid Hadj Moussa Agh-Akhamoukh ont contribué à la mise en échec des desseins de la France coloniale visant la séparation du Sahara du reste de l’Algérie, a souligné, hier à Tamanrasset, le Dr Lahcène Zeghidi, enseignant d’histoire à l’université d’Alger. S’exprimant lors d’une conférence organisée dans la commune d’Abalessa (100 km de Tamanrasset), dans le cadre de la commémoration du 12e anniversaire de la mort du moudjahid, l’historien a indiqué que «la position stratégique de la région de l’Ahaggar et les convoitises de la France coloniale de domination des territoires du Sahara algérien, passage des caravanes commerciales et zones de transit pour les populations locales, ont poussé la France à se rapprocher des frères Hadj Moussa Akhamoukh et Bey Akhamoukh, pour les amener à traiter avec elle et concrétiser ses desseins coloniaux». «Les démarches coloniales ont été fermement rejetées par le moudjahid Hadj Moussa Akhamoukh et son frère qui ont fait preuve d’un patriotisme sans faille pour protéger l’intégrité et l’unité territoriales et marquer l’indéfectible appartenance à l’Algérie», a indiqué le conférencier.