Lutte contre la violence visant les jeunes : Impliquer la société civile

« Il est primordial d’unifier les efforts de tout le monde pour contrecarrer le phénomène grandissant de la violence et ce, à travers la maîtrise des procédures et la diminution de la portée de cette violence». C’est qu’a affirmé le contrôleur de police, Noureddine Berrachedi, chef de la sûreté de wilaya d’Alger, qui présidait une Journée d’information sous le thème «la violence chez les jeunes», en présence de représentants des deux chambres parlementaires, de la société civile, de sociologues, d’experts et de médecins.

Le représentant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) expliquera à l’assistance que « le médecin joue un rôle important dans cette équation sécuritaire en sa qualité de partenaire important, dont on ne peut se passer dans la société ».

Le contrôleur de police précisera à l’occasion que la DGSN insiste sur l’implication de toute la société civile dans la lutte contre la violence. « La société civile a un rôle primordial pour faire face à la violence dans les rangs des jeunes et ce, à travers la densification des campagnes de sensibilisation et de prévention », dira-t-il, avant d’appeler « à multiplier le travail de proximité pour sensibiliser notre jeunesse sur les dangers qui les guettent tous les jours, tels que la consommation des stupéfiants ».

Appuyant son intervention par des chiffres enregistrés par ses services, le chef de la sûreté de wilaya d’Alger révèlera que la police de la capitale a organisé au courant de l’année 2017 pas moins de 110 portes ouvertes et journées de sensibilisation, qui ont permis à apporter à la frange juvénile énormément d’éclairages sur les dangers de consommation des drogues et autres stupéfiants. Durant la même période, les services du commissariat central de la capitale ont constaté 84 personnes toxicomanes dont 64 ont été transférées aux centres de désintoxication et 27 ont bénéficié de la prise en charge psychologique, ajoutera le représentant de la police.

Durant la période de référence, la police d’Alger a mis en avant 274 visites pédagogiques au niveau des établissements scolaires, s’inscrivant dans le cadre du programme de prévention des différents fléaux susceptibles de troubler leur cursus scolaire et les matières dispensées. Par ailleurs, Noureddine Berrachedi dira que ses services ont mis la main sur 153 kilogrammes de kif traité et 13.867 comprimés psychotropes ainsi que 6.800 armes blanches. Toutes ces saisies ont donné lieu à l’arrestation de 20.470 personnes.

De son côté, le contrôleur de police Ali Ferak, directeur de la police judiciaire, a mis en avant les différentes phases d’évolution qu’a connues la Police algérienne, exprimant par la même occasion sa fierté de la voir disposer d’ équipements performants, à la pointe de la technologie, en sus de la qualité supérieure de la formation dispensée aux effectifs de la police pour affronter et maîtriser une criminalité en constante transformation, utilisant des moyens sophistiqués.

Prenant la parole, le professeur Belhadj, chef de service de médecine légale au CHU Mustapha-Bacha, lèvera le voile sur les causes multiples ayant conduit à la prolifération de la violence dans le milieu des jeunes et le danger que cela représente sur la société, appuyant ses dires par des exemples vécus au niveau de son service qui reçoit continuellement des jeunes décédés des suites de leurs blessures par arme blanche.

