L’Ambassadeur du Japon, Masaya Fujiwara : La région MENA « stratégiquement importante »

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est «stratégiquement importante» pour le Japon, a déclaré, hier à Alger, l'ambassadeur du Japon, Masaya Fujiwara, tout en exprimant sa volonté de voir davantage de sociétés japonaises s'installer en Algérie.

«La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est stratégiquement importante» pour le Japon, a assuré M. Fujiwara lors d'une conférence intitulée «Le Japon sous l'administration de Shinzo Abe (Premier ministre) et les relations Algéro-japonaises», tenue à la faculté des sciences politiques et des relations internationales de l'université d'Alger 3.

«Le Japon travaille pour connecter l’Asie et l’Afrique, afin de réaliser cette dynamique, notamment à travers des aides au développement des infrastructures», a-t-il soutenu. La deuxième initiative ou stratégie, selon l’ambassadeur, concerne le conflit «palestino-israélien», «qui constitue une racine d’instabilité de la région et qui reste encore sans solution», ajoutant qu'il s’agit de «réaliser le concept du couloir pour la paix et la prospérité qui promeut l’indépendance économique de la Palestine».

L’ambassadeur a fait savoir que «le dossier de montage automobile avance bien pour les deux marques Suzuki et Nissan».

En ce qui concerne le climat d’investissement en Algérie, le diplomate l’a qualifié d’«encourageant», indiquant que plus de 20 entreprises japonaises investissent en Algérie.

Hichem Hamza