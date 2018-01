Jijel : Identification des deux terroristes abattus

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération menée par un détachement de l'Armée nationale populaire, le 30 janvier 2018, dans la localité de Mechtet Mohcen, commune de Bordj Tahar, dans la wilaya de Jijel (5e Région militaire), qui s'est soldée par l'élimination de deux dangereux terroristes et la récupération de trois armes à feu et une importante quantité de munition, il a été procédé à l'identification de deux criminels», a indiqué hier, le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué. Il s'agit de «S. Adel», dit «Hichem Abou Rouaha», qui était chargé de la propagande et la provocation, quant au deuxième, il s'agit de «B. Tourki» alias «Abderrahim Haroun».

Ces deux terroristes avaient rallié les groupes terroristes en 1994». Dans le même contexte de cette opération, menée dans la même localité, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit deux casemates pour terroristes contenant une grenade, une mine de confection artisanale, 4 panneaux photovoltaïques, des denrées alimentaires, des effets vestimentaires et de couchage et d'autres objets», conclut le communiqué.



Destruction d’une bombe à Tizi-Ouzou



Par ailleurs et dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 30 janvier 2018 à Tizi-Ouzou (1re Région militaire), une bombe de confection artisanale», indique la même source. Egalement, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP «ont intercepté à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e Région militaire), deux contrebandiers, trois véhicules tout-terrain, 1,95 tonne de denrées alimentaires, 850 litres de carburant, huit groupes électrogènes, cinq marteaux piqueurs et un détecteur de métaux», indique hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). Dans le même contexte, des Garde-frontières «ont saisi à Tlemcen (2e Région militaire), 7,5 kg de kif traité et 2.315 comprimés psychotropes», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi 3.018 unités de différentes boissons, 8.620 boîtes de tabac et 600 unités d'articles pyrotechniques à Mostaganem (2e Région militaire), Ouargla et In Amenas (4e Région militaire)». D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes «ont déjoué, à El-Kala (5e Région militaire), deux tentatives d'émigration clandestine de neuf personnes, alors que trente et un immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Béchar et Ouargla», ajoute la même source. (APS)