M. GAïD SALAH : « La sécurité de l'Algérie, motif intrinsèque de l’existence de l’ANP »

Le général de Corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé hier à Blida, que la sécurité de l’Algérie ainsi que la préservation et le renforcement de sa défense constituent «le motif intrinsèque de l’existence de l’ANP» et représentent «la pierre angulaire» de tous les efforts de son développement, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«La sécurité de l’Algérie ainsi que la préservation et le renforcement de sa défense nationale constituent le motif intrinsèque de l’existence de l’ANP, digne héritière de l’ALN, et représentent également la pierre angulaire sur laquelle s’assoient tous les efforts de développement que notre Armée veut, avec l’aide d’Allah, réussis et aboutissants, et ce, afin que l’Algérie demeure sauvegardée et souveraine et que ses fils restent à la hauteur du message et du legs de notre glorieuse Révolution et capables de pérenniser ses nobles valeurs. Qu’Allah nous assiste dans notre démarche !», a-t-il déclaré dans une allocution prononcée à l'occasion d'une visite de travail et d’inspection à la Base centrale logistique, chahid Mohamed Saoudi dit Si Mustapha, à Béni Mered (Blida) en 1re Région Militaire. Durant cette visite inscrite dans le cadre du suivi du degré d’exécution du plan de rénovation et de modernisation du matériel et des équipements développés au niveau de cette grande base, le général de Corps d’armée accompagné du général-major Habib Chentouf, commandant de la 1re Région Militaire, du général Ali Akroum, directeur central du matériel et du général-major Rachid Chouaki, directeur des fabrications militaires, «a suivi un exposé global sur les missions et les réalisations de la Base présenté par le directeur général de la Base, en abordant l’ensemble des actions entreprises dans le domaine de la rénovation et de la modernisation». Il a inspecté ensuite les différentes chaînes de production et examiné les prototypes des équipements développés au niveau de cette importante Base, qui est «un pôle essentiel» pour le soutien et le maintien de l’état-prêt des unités de combat, que ce soit en matière de rénovation et de modernisation, ou en matière de maintenance du matériel au niveau des unités déployées à travers les six Régions. Toujours et dans le cadre du développement et de la modernisation, M. Gaïd Salah «a inspecté un lot de camions et de véhicules construits respectivement par la Société algérienne de production du poids-lourd à Rouiba et la Société algérienne de fabrication des véhicules à Bouchakif (Tiaret), relevant du MDN. Ces camions et véhicules ont été modernisés au niveau de la Base centrale logistique, en les dotant de systèmes d’armement d’artillerie de campagne, de défense contre aéronefs et d’autres équipements. Il s’est également enquis, de visu, des différentes pièces de rechange fabriquées au niveau de cette structure pionnière que ce soit au profit du matériel de l’ANP ou des sociétés et entreprises nationales publiques et privées à l’instar de Sonatrach. M. Gaïd Salah a tenu ensuite une rencontre avec les cadres et les employés de la Base centrale logistique, où il a prononcé une allocution d’orientation, diffusée à toutes les grandes unités à travers les six Régions Militaires via visioconférence, à l’entame de laquelle il a souligné «la fierté de l’ANP de ce qu’elle a pu réaliser, et ce que cette base stratégique réalise dans le domaine de la rénovation du matériel militaire et sa modernisation». «Nous avons véritablement concrétisé, au sein de l’ANP, digne héritière de l’ALN, à travers le parcours de la Base centrale logistique, le principe que le voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas, et nous avons adopté, pour les parcourir, une devise qui exclut l’impossible devant la réalisation de nos objectifs quelle que soit l’ampleur des difficultés rencontrées, une devise qui repousse l’irréalisable pour faire de cet édifice de rénovation et de modernisation du matériel militaire un pôle stratégique, constituant aux côtés des autres monuments industriels, une plateforme d’impulsion effective pour une relance industrielle nationale, dont l’essence est un parcours stable et réfléchi, avançant pas à pas vers les objectifs escomptés dans ce domaine vital», a-t-il souligné. Il a ajouté qu'en dépit des réalisations accomplies, je reste parfaitement convaincu que les étapes que nous devons encore franchir dans l’avenir, les objectifs que nous devons atteindre et les efforts que nous devons fournir sont considérables, au regard des futurs projets colossaux et pleins d’ambition, d’ores et déjà entamés dans le domaine de la rénovation du matériel militaire et sa modernisation, des projets dont la Base centrale logistique est le noyau central et le déclencheur principal». «Ceci est l’ultime défi, auquel on ne peut que faire face, sur la voie des enjeux remportés, s’appuyant sur le soutien indéfectible dont jouit ce secteur vital de la part de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, sachez que ces grands défis relevés, dans tous les domaines, ne sauraient être remportés sans une ferme détermination et une persévérance à toute épreuve, renforcées par les compétences requises et par une éthique irréprochable, en termes de loyauté, de sincérité et de conscience de l’importance des missions assignées et de la sensibilité des objectifs tracés», a-t-il déclaré. Des objectifs à travers lesquels «nous visons les éléments de puissances afin d’atténuer graduellement la dépendance aux autres, et de prendre en charge la mission d’apporter la performance professionnelle et adaptée aux équipements de l’ANP, à même de rehausser fermement et continuellement les compétences opérationnelles et améliorer effectivement et qualitativement d’année en année le rendement sur le terrain», a indiqué M. Gaïd Salah, qui a rappelé, de nouveau, «l’épanouissement éclatant et le succès retentissant de la Base centrale logistique qui ne cesse de contribuer aux côtés des autres structures industrielles à maintenir la disponibilité opérationnelle du corps de bataille de l’ANP».

Il a estimé, dans ce sens, que «sans nul doute, les résultats réalisés jusque-là et dont témoignent ces réalisations ici présentes devant moi aujourd’hui, représentent des indices manifestes et expressifs que cette prestigieuse et grande Base dont la vocation est d’assurer, aux côtés des autres structures industrielles à maintenir la disponibilité opérationnelle du corps de bataille de l’ANP», ajoutant que cette base «est sur la bonne voie pour relever les défis dans les prochaines réalisations, et ce, grâce à la fiabilité et l’efficacité des concepts technologiques adoptés et aussi grâce à l’aptitude et à la compétence de la ressource humaine qui ne cesse de veiller au parfait accomplissement de ces missions». «Nous sommes fiers aujourd’hui de dire que la renommée de la Base centrale logistique a surpassé nos frontières nationales. Ceci est une vérité appuyée par les réalisations importantes concrétisées en matière de coopération avec les pays étrangers, ce qui servira, pour vous, de motivation pour redoubler d’efforts dans l’objectif de franchir, avec l’aide d’Allah, d’autres étapes pour pouvoir atteindre des niveaux avancés dans le domaine de la rénovation, le développement et la modernisation, voire même l’industrialisation militaire qui demeure un objectif stratégique pour notre Armée et notre pays», a-t-il noté. Il a mis en valeur, ensuite, les grands efforts consentis par les cadres de la Base parmi les ingénieurs, les techniciens et les employés, en vue de préserver cet important acquis, en les exhortant à fournir davantage d’efforts de développement et de modernisation afin d’atteindre un niveau scientifique et technologique qui permet d’atténuer la dépendance technologique.

«Pour conclure, je vous fais part de mon intime conviction que lorsque vous accomplissez votre devoir professionnel au niveau de la Base centrale logistique, vous êtes certainement conscients de l’importance des services que vous fournissez à votre pays l’Algérie en matière de renforcement multiforme des leviers de sa défense nationale», a indiqué M. Gaïd Salah, qui a écouté les interventions des personnels de la Base et les éléments des unités de l’ANP qui ont exprimé «leur fierté des importants exploits réalisés au niveau de ce bastion industriel». Il a inauguré, par la suite, le Cercle régional de l’Armée qui constitue un nouvel et important acquis social pour l’ANP au regard de ce qu’il comprend comme infrastructures de loisirs au profit des personnels et des retraités du MDN et de leurs familles disposant 100 chambres (200 lits) entre suites, chambres individuelles et doubles avant de procéder à l'inspection de ses différentes infrastructures. (APS)