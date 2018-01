LPP pour la communauté algérienne établie à l’étranger : Les inscriptions débutent aujourd’hui

Les Algériens résidant à l'étranger auront désormais la possibilité de s'offrir un logement promotionnel de type LPP, parmi ceux dont la réalisation est prévue à travers le territoire national. Pour les concernés, les inscriptions seront engagées dès aujourd’hui, selon un communiqué publié récemment par le ministère de l’Habitat. Le document informe en outre qu’un quota de 2.000 unités de logements sera en effet réservé à notre communauté installée à l’étranger et désirant acquérir un toit en Algérie. Les wilayas concernées par ce programme qui leur est dédié sont au nombre de 24 au total. Il s’agit d’Oran, Ghardaïa Constantine, Béjaïa, Tizi Ouzou, El-Oued, Mila, Bouira, Tlemcen, Tiaret, Tissemsilt, Batna, Adrar, Aïn Témouchent, Relizane, Mascara, El-Bayadh, Souk Ahras, Adrar, Biskra, Bordj Bou-Arréridj, Sidi Bel- Abbès et de Msila.

Alger n’est pas concernée, dans un premier temps, par ce programme. En outre, l'inscription préliminaire du demandeur doit s'effectuer en ligne, à l'issue de laquelle un récépissé de dépôt lui sera délivré avec un numéro d'enregistrement et un mot de passe pour le suivi et l'aboutissement de sa demande. Le site de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (www.enpilpp.dz) sera ouvert, aujourd’hui, pour permettre aux personnes intéressées de s’inscrire.

L’ENPI qui gère cette formule a fait savoir, dans un communiqué publié cette semaine, que logement est destiné pour ceux ayant un salaire de plus de 108.000 dinars (6 fois le SNMG). Le demandeur du LPP aura la possibilité de choisir son logement entre le F3 de 80 m2, le F4 de 100 m2 et le F5 de 120 m2, avec une tolérance de plus ou moins 5%. Le prix du logement (types F3, F4 et F5) est quant à lui fixé à 95.000 DA le m². Les Algériens résidant à l’étranger devront payer en devise. En matière d'organisation fonctionnelle de ces logements, leur orientation doit assurer, précise-t-on, l'ensoleillement du séjour, de la cuisine et en partie des chambres, dont la surface minimale de ces dernières est de 12 m2. À cet effet, le ministère de l’Habitat a indiqué que des représentations de certaines banques étatiques algériennes seront ouvertes en France, principalement pour que ces transactions puissent être effectuées. Concernant les conditions d’acquisition du logement LPP, et à l’instar des autres formules de logement, l’accès est consenti «à tout postulant ne possédant pas ou n’ayant pas possédé en toute propriété, ni lui ni son conjoint, un bien à usage d’habitation ou un lot de terrain à bâtir». Aussi, l’ENPI recommande jouir de la nationalité algérienne et être immatriculé au niveau d’un consulat. Le revenu conditionnera le taux de la bonification du crédit bancaire sans être une condition d’éligibilité au logement. Pour le prix des logements, le ministère précise que la détermination du coût du LPP s'effectuera conformément à l'arrêté interministériel du 11 septembre 2016 portant sur les modalités de calcul du prix de cession, publié sur le Journal officiel no 62 du 23 octobre 2016, qui définit les indicateurs référentiels pour le calcul du prix, sans pour autant avancer un montant précis. Pour rappel, le Président Abdelaziz Bouteflika, lors de la campagne électorale de la présidentielle de 2014, s’est engagé à mettre en place une nouvelle formule de logement intitulée Logement promotionnel pour les non-résidents «LPNR», permettant l'accès à nos émigrés à des programmes immobiliers libres, pour ceux qui désirent investir dans un bien pour le louer ou le revendre, formule destinée à contribuer à orienter l'excès d'épargne des résidents à l'étranger vers la dynamisation du marché immobilier en Algérie.

Sarah A. Benali Cherif