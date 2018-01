Plus de 1.200 logements attribués à Touggourt (Ouargla) : Grand soulagement des bénéficiaires

Au moins 1.272 logements de types public locatif (LPL) et promotionnel aidé (LPA) ont été attribués à leurs bénéficiaires, hier dans la wilaya déléguée de Touggourt (Ouargla). Ce quota porte sur 1.190 unités LPL implantés au quartier El-Moustakbel-2, à Touggourt, et dont ont bénéficié des citoyens de quatre communes formant la daïra de Touggourt, au cours d'une cérémonie symbolique d’attribution présidée par le wali d’Ouargla, Abdelkader Djellaoui.

Il s’agit des communes de Nezla (380 unités), Tebesbest (350), Touggourt (310) et Zaouia El-Abidia (150). Concernant les 82 logements de type LPA attribués, ils sont implantés au quartier El-Moustakbel-1 à Touggourt et sont conçus sous forme de logement individuel R+1. Le programme de logements attribués englobe une école primaire de 12 classes et un lycée qui ont ouvert leurs portes cette année, et comporte aussi un groupement scolaire, un CEM et une bibliothèque actuellement en chantier.

Il dispose aussi d’espaces verts, d’aires de jeu pour enfants et des routes revêtues. Les bénéficiaires de ces logements ont exprimé, pour leur part, leur grand soulagement et leur joie, louant les efforts de l’État visant à assurer des logements décents aux citoyens. Le chef de l’exécutif de la wilaya a saisi l’opportunité pour appeler les bénéficiaires de ces LPA à les préserver et à éviter les extensions extérieures anarchiques, susceptibles de dénaturer l’esthétique générale.

Le wali d’Ouargla a annoncé, par ailleurs, l’attribution, prochaine d’un autre quota de logements sociaux dans les communes d’Aïn El-Beida et d’El-Hedjira (124 unités chacune), en plus de 34 autres à attribuer dans la commune de Nezla, dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire. Quelque 3.000 logements de type LPL à travers la wilaya d’Ouargla sont actuellement en phase d’établissement des listes de leurs bénéficiaires, et plus de 7.000 autres unités sont en cours de réalisation, a indiqué le même responsable.