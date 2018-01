Batna avant la fin de l’année : Attribution progressive de plus de 6.000 unités

Plus de 6.000 logements tous segments confondus seront distribués dans la wilaya de Batna, avant la fin de l’année en cours, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya.

L’opération d’attribution de ce quota d’habitations, qui sera effectuée d’une manière progressive, touchera l’ensemble des communes de la wilaya, a précisé la même source.

Le nombre de logements recensés jusqu’au 31 du mois de décembre 2017, dont les travaux de réalisation ont été entièrement achevés, a atteint 119.742 unités sur un total de 152.900 habitations affectées au bénéfice de cette région depuis 1999, dans le cadre des différents programmes d’habitat, a-t-on affirmé. La concrétisation de ces projets a permis de diminuer le taux d’occupation par logement (TOL) dans la wilaya de 5,97 en 1999 à 4,27 la fin de l’année 2017, où le parc d’habitat local affiche 306.060 logements, tous types confondus. Lors de sa récente visite à cette wilaya, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville avait révélé qu’un nouveau quota de logement a été accordé à la wilaya, constitué de 1.000 logements promotionnels aidés (LPA), de 3.300 logements de type location-vente et de 1.200 aides au logement rural, ajoutés à 1.600 autres aides inscrites la fin de l’année 2017, a-t-on rappelé.

Le chef de l’exécutif local, Abdelkhalek Sayouda, a indiqué, à cette occasion, que l’année 2017 dans la wilaya de Batna avait connu la réception de 7.113 unités de logements, tous segments confondus. Le nombre global d’habitations de type public locatif (LPL), alloué à la même wilaya au titre des précédents programmes quinquennaux 2005-2009 et 2010-2014, a atteint 28.500 unités, dont 4.432 logements ont été attribués durant l’année dernière, a signalé le même responsable.