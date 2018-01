Pour répondre à une demande croissante à Ouargla : Un quota de 500 unités accordé

Un quota de 500 logements de type promotionnel aidé (LPA) vient d’être inscrit au profit de la wilaya d’Ouargla, a appris l’APS hier du directeur local du secteur de l’Habitat.

Retenu dans le cadre du nouveau programme national portant sur la réalisation de 70.000 unités destinées à des postulants éligibles à l’aide financière octroyée par l’État, dans le cadre des dispositions du décret exécutif N 18-06 du 20 janvier 2018, ce quota est réparti entre les communes d’Ouargla (300 unités) et de Touggourt (200), a indiqué M. Rachid M’hamedi. Ces futures habitations seront réalisées par un promoteur immobilier agréé, en individuel et sous forme groupée, signalant que l’opération relative au choix de terrain pour accueillir ce projet a été déjà effectuée, a-t-il précisé. Le programme en question est appelé à répondre à la demande croissante en logements, surtout au niveau de ces deux grandes agglomérations urbaines (Ouargla et Touggourt), a-t-il souligné. La wilaya a bénéficié d’un programme de plus de 3.500 logements de type LPA et social participatif (LSP), dont 441 unités sont actuellement en chantier, a fait savoir M.M’hamedi.