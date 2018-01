Médecins résidents : La tutelle favorable aux revendications

Alors que la grève des résidents se poursuit toujours, le ministère de la Santé et de la réforme hospitalière, a assuré hier, que les efforts allaient se poursuivre pour «répondre aux préoccupations des médecins et l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles», annonçant, par la même occasion, la tenue d'une réunion aujourd’hui, de ce comité intersectoriel regroupant plusieurs ministères, à savoir la Santé, l'Intérieur, le Travail, l'Enseignement supérieur, les Finances et la Fonction publique pour se pencher sur les revendications soulevées par les médecins grévistes. Cette annonce a été faite par le coordinateur du comité intersectoriel en charge du dossier des médecins résidents, le Pr. Salah Eddine Bendib qui intervenait sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, qui a mis en exergue le fait que «l'affectation des médecins résidents au service civil ne pourra se faire sans la mise à leur disposition des moyens nécessaires leur permettant d'exercer leur fonction dans les meilleures conditions, en premier lieu un logement décent et un plateau technique fonctionnel». Le Pr. Bendib a affirmé qu'il était «impossible» d'affecter des médecins (dans le cadre du service civil) «s'il n'y a pas la disponibilité d'un logement décent et d'un plateau technique fonctionnel». Interrogé sur une éventuelle annulation du service civil, le même responsable a évoqué plutôt la possibilité d'une «réforme progressive» qui se fera par «étapes» à travers des «mesures incitatives et attractives permettant d'encourager les médecins résidents à accomplir ce service, notamment dans les régions éloignées du pays». Il s'agit, selon le Pr. Bendib, de «moduler» le service civil dans les quatre zones définies par la carte sanitaire, à savoir le Nord, les Hauts Plateaux, le Sud et le grand Sud), précisant que la durée du service sera définie en fonction des caractéristique de chacune de ces zones. Mettant l'accent sur le fait que le service civil est un «acte de solidarité nationale et non une sanction», l'intervenant a rappelé que «dans certaines régions, il y a un besoin réel pour la prise en charge sanitaire des citoyens», tout en insistant sur l'équité de l'accès aux soins pour tous les citoyens. Il a proposé, dans ce cadre, une «mise à niveau» des structures sanitaires dans les différentes régions du pays, en assurant les moyens nécessaires devant permettre aux médecins affectés d'exercer leur travail dans de meilleures conditions.

L’invité de la rédaction a, en outre, souligné la nécessité de mettre en place des réseaux de prise en charge sanitaire à travers le pays, la hiérarchisation des soins, et l'encouragement du secteur privé pour qu'il puisse être «complémentaire» au secteur public. Il a fait savoir que les membres du comité de réflexion installé à cet effet, ont reconnu unanimement que la forme actuelle du service civil a montré ses limites, d’où la nécessité d’engager la réflexion pour revoir les modalités de son accomplissement pour les praticiens médicaux spécialistes, ce à quoi s’attellent le ministère de la Santé et les collectivités locales. «La tutelle a le droit de revoir la durée du service civil en fonction des besoins réelles de la population», a-t-il dit. Il a ajouté que d'autres revendications avaient été satisfaites par la tutelle, dont le droit de bénéficier des œuvres sociales, le droit de bénéficier d'une journée pédagogique par semaine et l'intégration des médecins résidents au sein des commissions nationales d'experts, avant de réitérer l'attachement du ministère à poursuivre le dialogue. S'agissant de la révision du statut de ce corps et de certaines primes liées au service civil, il a soutenu que le ministère «ne peut pas le réviser parce que les statuts et certaines primes relèvent d'autres secteurs concernés par l'affectation d'employés dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux outre le fait qu'ils sont régis par des décrets exécutifs et des lois nationales». Il y a lieu de souligner que le CAMRA insiste, depuis le début de la grève le 14 novembre 2017, sur l'impératif de trouver des solutions urgentes à leurs préoccupations restées en suspens depuis 2011 et liées principalement à la suppression du caractère obligatoire du service civil, au service national, à l'amélioration des conditions de travail et à la formation.

