Tramway de Sétif, M. Zaâlane : « Il sera totalement opérationnel le 8 mai prochain »

Le tramway de Sétif sera opérationnel le 8 mai prochain, a annoncé le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane.

Le ministre qui s’exprimait depuis la capitale des Hauts Plateaux a également précisé que les travaux du tramway de Sétif seront achevés en mars prochain. Cette étape devrait être suivie par celle des essais non commerciaux prévus au mois d’avril et celle de la mise en exploitation, attendu en mai. En tout et pour tout, ce projet aura coûté à l’Etat la bagatelle de 30 milliards de DA.

A noter, aussi, c’est à bord d’une rame du tramway qui l’a transporté de la station d’entretien à la stèle érigée à la mémoire de Saâl Bouzid, premier martyr de ces massacres sanglants du 8 mai 1945, que le ministre a relevé que ce projet donnera, en fait, un «nouvel essor» au plan de la circulation de la ville, dont 40.000 habitants qui auront ainsi la possibilité d’emprunter quotidiennement le tramway. Cela dit et outre l’utilité publique que devrait offrir ce moyen de transport, la rentabilité du projet est «garantie» pour l’entreprise d’exploitation. Côté coût, l’on saura que les tarifs seront étudiés de manière à prendre en compte le pouvoir d’achat du citoyen. Il convient de signaler, dans ce contexte, que la mise en service du tramway de Sétif sera précédée par celle du tramway d’Ouargla qui est attendu pour mars prochain, comme mis en exergue d’ailleurs par M. Zaâlane. Le ministre a également fait remarquer qu’il y aura une extension qui concernera le tramway de Constantine, une extension devant aller de Zouaghi à Ali Mendjeli. Toujours en ce qui concerne les tramways, le ministre a évoqué la relance prochaine du projet du tramway de Mostaganem.



Réalisation locale des rames de tramway



Remarque importante à retenir, l’entreprise nationale Ferrovial a réalisé dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise française CITAL, les voitures du tramway de Sidi Bel-Abbès. Aussi, la fabrication des rames des tramways d’Ouargla et de Sétif devrait s’effectuer, ici en Algérie, a mis en exergue le ministre qui fera part également de la réalisation prochaine de plusieurs centaines de wagons destinés au transport du phosphate dans l'est du pays. Lors de cette visite de travail et d’inspection qui l’a mené dans la wilaya de Sétif, le ministre des Travaux publics et des Transports a observé une halte au niveau du chantier de la pénétrante autoroutière reliant le port de Djen-Djen (Jijel) à l’autoroute Est-Ouest à hauteur de la ville d’El Eulma (Sétif) sur 110 km, dont 55 km dans la wilaya de Sétif. Il a indiqué sur site que le taux d’avancement du projet engagé sur un tracé à relief difficile a atteint 30% et qu’il sera réceptionné par tronçons. Le premier tronçon, long de 17 km dans la tranche située dans la wilaya de Sétif, sera réceptionné en septembre 2018, a fait savoir le premier responsable du secteur des travaux publics tout en insistant sur l’impératif de respecter les délais de livraison des projets. Il faut dire que plusieurs projets du secteur ont fait l’objet d’une visite de travail et d’inspection du ministre des Travaux publics et des Transports. Le ministre s’est notamment rendu au projet de l’extension de la piste de l’aéroport du 8 mai 1945. Il a également visité à, Bir El Arch, le chantier de dédoublement et de modernisation de la voie ferroviaire Sétif/El Gourzi (Constantine) et celui de dédoublement de la RN-77 entre El Eulma et l’intersection de la RN-75, sur une distance de 15 km pris en charge à titre bénévole par des hommes d’affaires de la wilaya de Sétif.



«Le dédoublement de la voie Sétif/El Gourzi doit être réceptionné en juin»



«Il ne reste désormais plus aucun empêchement à la réception du projet puisque son tracé est totalement libéré de Sétif à Constantine après la levée de toutes les entraves liées au transfert des réseaux divers (gaz, électricité, eau), à l’expropriation et au paiement des redevances des entreprises de réalisation.» C’est en ces termes que s’est exprimé le ministre à propos de l’impérieuse nécessité de réceptionner l’opération de dédoublement et modernisation de la voie ferroviaire Sétif/El Gourzi (Constantine) sur 118 km, en juin prochain. Poursuivant ses propos, il a souligné qu’il est temps que le pays bénéficie de ce projet qui aura un impact socioéconomique positif. Cette occasion sera mise à profit par le ministre pour annoncer qu’un tronçon de 30 km de ce projet qui affiche 92% de taux d’avancement des travaux sera livré, au courant de cette semaine.

Soraya Guemmouri