Lutte contre le braconnage : Vers la mise en place d’une commission intersectorielle

«La création d’une commission intersectorielle nationale chargée de la lutte contre le braconnage et le commerce illicite d’animaux sauvages», figure parmi les recommandations retenues à l’issue de l’atelier consacré à la sensibilisation sur «le braconnage et le commerce illicite de la faune», organisé cette semaine à Ouargla, initié par le 4e Commandement régional de la Gendarmerie (4e CRGN). Les intervenants ont, également, plaidé en faveur de l’implication du secteur de la recherche scientifique, à même d’appuyer les mécanismes de lutte contre cette forme dévastatrice de notre faune. Au cours de cette rencontre, à laquelle ont assisté les cadres des secteurs concernés (Forêts, Douanes, Fédération nationale des chasseurs), les participants ont souligné la nécessité de mettre en place des brigades mixtes (GN, Douanes) pour veiller au contrôle des marchés et points de vente des animaux. Autre volet abordé au cours de cet atelier, c’est l’implication des citoyens, de la société civile, dont les associations et organisations, en vue d’ancrer les règles combatives contre ce type de chasse non encadrée, et la sensibilisation sur ses risques et séquelles aussi bien sur la richesse faunistique et floristique que sur l’écosystème dans son ensemble. A ce propos, la directrice générale-adjointe de la protection de la faune sauvage et de la chasse à la direction générale des forêts (DGF), Mme Wahida Boucekkine, a mis en exergue l’importance du rôle du citoyen dans la lutte contre ce genre de crime, classé au 3e degré à l’échelle internationale après le commerce d’armes et de drogues, notamment à travers la lutte contre l’acquisition d’animaux protégés ou non protégés, pour préserver l’écosystème. Dans cette optique, elle a mis l’accent sur l’importance d’intensifier les campagnes de sensibilisation en direction du grand public et d’activer les mécanismes d’échange d’informations et de coopération entre les différents acteurs pour lutter contre le braconnage.

Ces mesures, a-t-elle argué, «visent à contribuer aux efforts consentis en matière de protection des différentes espèces animales notamment celles rares ou menacées d’extinction, en vue de préserver l’écosystème et l’environnement».



Plus de 3.000 espèces animales menacées



En effet, le braconnage et le commerce illicite d’animaux sauvages constituent indéniablement une pratique prohibée par la loi, mais qui ne cesse, hélas, de provoquer des dégâts considérables dont l’ampleur ne fait que s’aggraver d’année en année en Algérie, dans les régions du Sud plus particulièrement. D’où la nécessité de recourir sans trop tarder à la mise en place d’une stratégie de lutte impliquant et les institutions concernées et le citoyen. La direction générale des forêts (DGF) tire la sonnette d’alarme quant à la menace d’extinction de plusieurs centaines d’espèces animales, dont le nombre dépasse les 3.000.

Dans sa lutte contre le commerce illicite et le braconnage, la DGF a saisi en outre quelque 15.774 animaux entre 2011 et 2016 relevant d’une quinzaine d’espèces, notamment des oiseaux, dont la première espèce est le chardonneret élégant. Le plus grand nombre de cet oiseau, de la famille des fringillidés, a été saisi dans la région Ouest du pays, principalement à Tlemcen, où il fait objet d’un «grand trafic» sur les frontières algéro-marocaines. Un nombre important de faucons et de singes Magot a été également saisi, selon le bilan des forestiers.



256 cas de braconnage enregistrés en 2017



Faisant le point sur la situation de la faune, le chef d’état-major du 4e CRGN, le colonel Mohamed Rikiki, a fait état de 256 cas de braconnage enregistrés l’an dernier à travers le territoire du 4e CRGN, dont 9 cas touchant la faune protégée et 11 cas la flore. Selon le même officier supérieur, la stratégie du 4e CRGN s’articule, en matière de lutte contre les atteintes commises à l’encontre de l’environnement et la santé publique, dans le cadre du contrôle général du territoire, autour du contrôle des marchés, de la lutte contre les crimes liés à l’agression sur la faune, sauvage notamment, ainsi que les autres animaux, tels que les oiseaux menacés d’extinction.

Pour faire face à cette situation, plusieurs mesures ont été prises, dont la mise en place d’un arsenal juridique assurant la protection et la préservation du patrimoine faunistique, en interdisant toute forme de braconnage ou de commerce illicite, notamment pour les espèces à haute valeur patrimoniale. Au plan international, l’Algérie a adhéré en 1982 à la convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvage menacée d’extinction. Les travaux de cet atelier d’information et de sensibilisation s’est articulé autour de la vulgarisation du cadre juridique de protection de la faune sauvage en Algérie, ainsi que du rôle de la Gendarmerie nationale dans la lutte contre le braconnage et le commerce illicite des animaux sauvages. De nombreux intervenants ont appelé à l’accélération de la promulgation du nouveau décret exécutif définissant les mécanismes et modalités de lutte contre le braconnage, en vertu de l’article 35 de la loi sur la chasse. Les recommandations adoptées au terme de cette rencontre ont porté, par ailleurs, sur la création, dans le Sud-est du pays, de brigades spéciales dotées de moyens nécessaires, relevant du secteur des forêts et chargées de traquer les braconniers, ainsi que l’étude et le recensement des espèces animales vivant dans la région.

Kamélia Hadjib