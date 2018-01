A l’horizon 2021 : 2 millions d’hectares de terres irriguées

De notre envoyée spéciale Kafia Ait Allouache

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a appelé, à Tébessa, toutes les wilayas du pays à redoubler d'efforts pour la concrétisation du programme de deux millions d'hectares de terres irriguées, afin d'augmenter la productivité et aller vers l'exportation.

Le développement des superficies irriguées, ainsi que les techniques d’irrigation constituent le cheval de bataille du ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. «Toutes les wilayas doivent faire un effort pour élargir la superficie irriguée, estimée actuellement à 1,3 million d'hectares», a déclaré le ministre, en marge de sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Tébessa. Il a estimé, dans ce sens, que la réalisation de cet objectif quinquennal permettrait d'atteindre l'autosuffisance dans un grand nombre de produits agricoles et d'augmenter les exportations en la matière. «Le gouvernement va veiller sur ce programme, et nous allons travailler pour que ce soit une priorité nationale», a-t-il soutenu. M. Bouazghi a relevé, à titre d'exemple, que la surface irriguée à Tébessa a atteint 9.000 hectares, sur les 360.000 hectares de terres agricoles utiles.

« L’extension du périmètre irrigué nous permet d’atteindre les objectifs escomptés, en faisant de cette wilaya un pôle agricole par excellence », dira-t-il.

La problématique qui se pose, c’est qu’il est difficile de réaliser des forages à Tébessa, ce qui a empêché cette wilaya d'atteindre ses objectifs en matière d'irrigation. Mais le ministre, à travers ses orientations au wali, a décidé récemment de lever cette interdiction en octroyant des autorisations de forage, ce qui permettra d'augmenter la superficie irriguée les années à venir.

Ainsi, il insistera sur la nécessité d'augmenter la surface irriguée, particulièrement dans la filière céréalière, pour augmenter ses rendements, d'autant plus que les exploitations menées en irrigué ont réussi à obtenir «de bons rendements ».

Concernant la filière lait, il a jugé que les quantités de lait cru collectées annuellement sont insuffisantes. «Si l'on veut réduire les importations (de poudre de lait), on doit faire plus d'efforts dans la production et la collecte», a-t-il souligné.

Par ailleurs, M. Bouazghi a appelé les opérateurs et les responsables locaux à investir davantage dans les chaînes de conditionnement et de stockage des produits agricoles, vu le «grand déficit» enregistré en Algérie dans ce domaine.

Il a déploré, à cet égard, le manque d'informations chez les investisseurs concernant les mesures d'accompagnement et les facilités accordées par l'Etat.

Il a, par la même occasion, indiqué qu’un «avenir prometteur et propice» attend le secteur de l’Agriculture, du fait que l’Algérie est passée à la phase productive, avec des quantités importantes, ainsi que d’une bonne qualité, chose qui lui permet de passer à l’exportation dans un proche avenir pour plusieurs produits, à l’instar de l’huile d’olive.

Tébessa bénéficie de 750 milliards pour l’accompagnement des agriculteurs

L’Etat à déboursé plus de 750 milliards pour l’accompagnement des agriculteurs dans la wilaya de Tébessa. «Aucun pays au monde ne peut attribuer une telle somme juste pour une wilaya», a indiqué le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, depuis la wilaya de Tébessa, soulignant que cet accompagnement se résume dans le soutien agricole, la réalisation des infrastructures pour l’accompagnement agricole, l’utilisation de technicités…

«L’accompagnement des agriculteurs en Algérie nous a induits à être très prêts de l’autosuffisance, sauf pour ce qui concerne les céréales et le lait en poudre», a-t-il affirmé, en précisant que l’Algérie «a franchi de grands pas dans ce secteur».

Le ministre a tenu, en outre, et au vu de tous les problèmes qui lui ont été exposés par l’agriculteur, en l’occurrence, le foncier agricole, l’eau, la commercialisation des produits, le forage des puits, la révision de la tarification de l’électricité… à rassurer les agriculteurs de cette wilaya que son objectif principal est de faire de l’agriculture le « fer de lance » du développement dans cette région. Il est revenu, entre autres, sur les potentialités de cette wilayas à atteindre un meilleur positionnement en termes de production et de rentabilité financière, en donnant toutefois l’exemple de certaines wilayas dans la superficie agricole ne dépasse pas les 1.000 hectares et qui produisent l’équivalent de plus de 100 milliards DA/an. Il a cité l’exemple d’El Oued qui produit 200 milliards/an, tout en se posant la question sur la raison qui fait que Tébessa dispose d’une superficie agricole utile de 360 000 hectares, mais qui produit seulement 37 milliards de dinars. « Il est temps qu’on se pose des questions sur ce rendement », dira-t-il, en soulignant qu’il faut bien « interpeller » ces chiffres pour sortir de cette situation au niveau de cette wilaya au grand potentiel, en exhortant les acteurs de l’agriculture à mettre à part les problèmes et essayer de faire d’elle le cheval de bataille du développement. Il a fait savoir que tous les efforts sont déployés, aux niveaux local et ministériel pour résoudre le problème du foncier agricole qui semble mettre les bâtons dans les roues pour ces agriculteurs. Pour ce qui concerne le deuxième problème, majeur, de ces agriculteurs, et qui consiste dans l’alimentation en eau, le ministre a appelé à une meilleure rationalisation et gestion de cette matière vitale ô combien « importante et nécessaire » pour assurer une bonne production agricole. « L’irrigation anarchique ne peut pas servir. Il faut faire appel aux nouvelles techniques telles que le goutte-à-goutte, l’irrigation à point… qui peuvent induire à l’irrigation de 20.000 à

40.000 ou 50.000 hectares » a-t-il suggéré, en précisant que ce taux d’irrigation peut aboutir à «atteindre les 70 milliards de dinars au lieu des 37 enregistrés actuellement ».

Pour ce qui concerne l’économie agricole, M. Bouazghi a insisté sur le rôle « important » des chambres d’agriculture, que ce soit au niveau local ou national. « L’extension des superficies agricoles pour les produits agricoles rentables (céréaliculture…) peut, à titre, d’exemple faire l’objet d’une étude au sein de ces structures », a-t-il suggéré. Il a souligné, que les terres à caractère forestier peuvent aussi contribuer au développement de la production agricole, notamment dans l’absorption du chômage. « Les terres vides relevant du secteur des forêts peuvent être rentables, telles que la plantation d’oliviers, amandiers, pistachiers… ».

