Production industrielle au Japon en décembre : Forte hausse de +2,7% sur un mois

La production industrielle au Japon a fortement augmenté en décembre (+2,7% sur un mois), accélérant la cadence après une hausse de 0,5% en novembre, sur fond de solides exportations, selon des données préliminaires publiées hier, par le ministère de l'Industrie. La production industrielle est toutefois fortement variable d'un mois sur l'autre, en raison des ajustements en temps réel des cadences de chaînes de production. Dans le détail, en décembre, les livraisons de biens manufacturés ont avancé de 2,7% sur un mois, tandis que les stocks ont diminué de 0,4%. Selon un sondage mené par le ministère, les industriels s'attendent à un retour de bâton en janvier (-4,3%), avant un net rebond en février (+ 5,7%). Les autres statistiques du mois de décembre avaient dressé un tableau plus mitigé, avec une consommation des ménages en petit recul et par là-même une inflation poussive, bien en deçà de l'objectif de 2% de la Banque du Japon (BoJ). Le taux de chômage, en revanche, reste très faible (2,8%), et les conditions d'emploi se sont encore améliorées le mois dernier, avec 159 offres pour 100 demandes (à comparer à un ratio de 156 pour 100 en novembre), un nouveau record depuis janvier 1974. Dans ces conditions favorables, le gouvernement de Shinzo Abe et le gouverneur de la BoJ, qui œuvrent de concert pour redonner sa vigueur à l'économie japonaise dans le cadre de la stratégie dite «abenomics», appellent les entreprises à augmenter significativement les salaires, clé pour doper la demande intérieure et générer «un cercle vertueux».