Pour augmenter ses capacités de production d’hydrocarbures : Le Koweït prévoit d'investir 500 mds de dollars

Le Koweït prévoit de dépenser plus de 500 milliards de dollars d'ici 2040 pour augmenter ses capacités de production de pétrole, de gaz et de raffinage, a déclaré mercredi le directeur exécutif du conglomérat Kuwait Petroleum Corp (KPC), Nizar al-Adasani. Selon ce haut responsable, KPC prévoit de réaliser un certain nombre de grands projets pour augmenter la production de pétrole du pays à 4,75 millions de barils par jour d'ici 2040.

«Pour atteindre ces objectifs, le conglomérat envisage de dépenser 114 milliards de dollars en dépenses d'investissement au cours des cinq prochaines années et 394 milliards de dollars de plus d'ici 2040», a déclaré M. Adasani à l'occasion du Forum de la stratégie énergétique à Koweït.

Le Koweït, membre de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep), a actuellement une capacité de production d'environ 3,1 millions de barils par jour, si on exclut quelque 250.000 barils par jour d'une zone neutre avec l'Arabie saoudite, fermée depuis octobre 2014.

L'émirat prévoit de porter la capacité de production de brut à plus de 4 millions de barils par jour d'ici 2020. M. Adasani a également fait état de projets pour augmenter substantiellement la production de gaz et les capacités de raffinage.

Cette annonce a été faite alors que le Koweït prévoit un déficit budgétaire pour la quatrième année consécutive au cours du prochain exercice, en raison de la faiblesse des prix du pétrole. Environ 90% des recettes de l'Etat koweïtien proviennent du pétrole.