Dans la lucarne : L’offrande tant désirée

Notre football vit une phase retour plus ou moins difficile. Les choses semblent même se précipiter au point où l’on entend des querelles un peu partout dans nos clubs de la Ligue1, et même de Ligue2. Ces situations assez négatives ne font que peser sur la « balle ronde » nationale. Il faut dire que les «pleurnicheries» de certains présidents n’arrangent pas à ce que la sérénité s’installe dans notre football. C’est plutôt le contraire qui est en train de se dérouler. Il faut admettre que depuis la phase retour, on constate que ce n’est pas le sens que tout le monde aurait voulu que notre championnat prenne. Du coup, c’est un peu l’inquiétude qui a pris le pas sur le calme et la placidité. De plus, il faut dire que l’ex-président de la LFP, Mahfoud Kerbadj, est parti après l’intervention de la FAF pour lui retirer la gestion en installant un directoire, dirigé par Bahloul (membre du Bureau fédéral). On craint que les nouveaux gestionnaires n’arrivent pas à maîtriser la situation. Car, faut-il le répéter, il y a des comportements de certains présidents qui ont dérouté tout le monde par leur « virulence » et surtout que la sanction prise par la commission de discipline à leur encontre n’a pas été à la hauteur des faits tels qu’ils se sont déroulés. Ceci dit, tout cela est lié à l’arbitrage. C'est-à-dire que lorsqu’on gagne, on se tait et lorsqu’on perd, c’est le branle-bas de combat en « tirant » sur tout le monde. C’est-à-dire qu’on ne laisse personne tranquille même pas les anciens « amis ». Zerouati, le président de la formation du sud du pays, la JSSaoura, avait affirmé sans ambages en disant : « lorsqu’ils gagnent, ils viennent vous dire que vous êtes des gars formidables, accueillants et surtout courtois, mais lorsqu’ils perdent, c’est le contraire qui se produit en vous traitant de tous les mots d’oiseaux. » C’est cette hypocrisie dans notre football et surtout ceux qui le gèrent qui fait polémique. Des clubs assez faibles veulent gagner quelles que soient les circonstances. Pour cela, on demande carrément que les arbitres leur donnent des penaltys. C’est devenu avec le temps presque un « droit ». C’est pour cette raison que tout le monde se « bagarre » pour avoir le penalty qui est vu comme la

« panacée » aux problèmes auxquels l’équipe reste confrontée. Cette situation a fait que tout le monde lorsqu’il parle ou analyse les rencontres du championnat national dit carrément que l’arbitre nous a « cassé ». Pourquoi l’arbitre leur voudrait-il du mal ? C’est par ce qu’il leur a refusé un penalty. Pourtant, lorsque vous revoyez les images de la télévision vous vous rendez compte qu’il s’agit d’une « simulation » flagrante. Par conséquent, personne ne peut la siffler, même les arbitres les plus « véreux ». Quelles sont les raisons qui font qu’aujourd’hui que chacun parmi nos clubs d’élite veut avoir son penalty comme s’il s’agit d’une offrande obligatoire à distribuer à chaque journée de championnat national des Ligues 1 et 2 aux différentes équipes. Ce n’est pas cela le football. Car, il ne faut pas oublier que rien ne se décrète. Pour gagner ou être parmi les meilleurs, il faut le mériter par la force et le talent de vos joueurs, mais aussi par l’organisation d’ensemble de votre club. Aujourd’hui, on veut gagner par rapport au passé du club. C’est vrai qu’il faut respecter l’histoire de nos clubs, mais ce n’est pas une raison pour qu’on les mettre «sous perfusion». Si vous êtes un grand club, il faut le mériter à chaque nouvel exercice. Les places de la

« cime » doivent revenir immanquablement aux plus méritants et les places de strapontin aux

« cancres » du championnat. C’est la logique même du football !

Hamid Gharbi