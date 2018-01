Le CR Zaouia honoré par le wali de Blida

Le wali de Blida, Mustapha Layadhi, a honoré l'équipe du CR Zaouia, à quelques jours de son match des 8es de finale de la Coupe d'Algérie de football (seniors) contre l'US Belkheir (Guelma), en lui accordant des subventions financières.

A cette occasion, le wali a loué les efforts fournis par cette équipe pour atteindre ce stade de compétition, tout en l’appelant à travailler davantage, et «pourquoi pas aller le plus loin possible dans cette Coupe d’Algérie», leur a-t-il souhaité. Le chef de l’exécutif a, également, affirmé aux joueurs présents à cette cérémonie, sa disponibilité à aider les jeunes joueurs de cette équipe, dont la moyenne d’âge est de 23 ans, à poursuivre leurs études ou suivre une formation, parallèlement à leur carrière sportive. Les dirigeants du CR Zaouia ont reçu, à l’occasion, deux aides financières l’une destinée à la prise en charge de leur déplacement prochain vers Guelma pour le match de coupe d'Algérie, et l’autre pour la gestion de l’équipe.

L’entraîneur du Club, Reda Zouani a souligné que cet hommage va inciter davantage les joueurs à travailler plus pour obtenir de meilleurs résultats,

estimant que cette «qualification honore la wilaya de Blida».

Il a, en outre, lancé un appel pour le parachèvement du stade de Zaouia, car l’équipe est actuellement contrainte de jouer au stade de Beni Tamou, ou elle n’a aucune liberté de programmation de ses entraînements et matchs. Pour sa part, le président du club, Mayouf Mohamed a estimé que le chemin est encore long pour le CR Zaouia et que beaucoup de travail reste à faire pour espérer atteindre nos objectifs», a-t-il ajouté. Le CR Zaouia affrontera l’US Belkheir (Guelma) samedi prochain pour le compte des 1/8e de finale de la Coupe d’Algérie avec l'objectif de décrocher une qualification historique pour les quarts de finale.