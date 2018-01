Coupe d’Algérie (1/8es de finale) : quatre chocs entre clubs de L1

C est ainsi qu’aujourd’hui, dans le «temple» du football algérien, le 5- Juillet, les milliers de supporters des deux équipes (50.000 places ont été mises en vente par l’OCO) vont vivre au rythme de ce choc-derby entre le MCA et le CRB. Les deux équipes ont croisé le fer une semaine plus tôt sur le même stade et ils se sont séparées avec le partage des points en championnat national. Certes, l’arbitre n’avait pas sifflé un penalty, mais…Toujours est-il, cette fois-ci, ils ont une idée sur leur façon de jouer. Par conséquent, aussi bien Casoni que Taoussi, les tactiques, mais aussi les éléments vont changer cette fois-ci... Chacun veut surprendre l’autre. Le coach du MCA a l’intention d’opérer quelques nouvelles variantes en faisant rentrer Mebarakou en défense, mais aussi Dieng dans l’entre jeu, surtout qu’Amada, blessé, ne sera pas là. Il y aura aussi l’incorporation de Derrardja et Balegh. Au CRB, Taoussi fera confiance à la même composante qui avait tenu tête au MCA. On s’attend à un match des plus palpitants où la décision risque de déborder aux prolongations et même au-delà. Ce sera très serré !

Demain vendredi, au stade du 20-Août de Béchar, les présents seront conviés à une empoignade des plus spectaculaires entre la JSSaoura et l’USMAlger. A priori, il s’agit d’une rencontre ouverte où tout peut arriver. Au tour précédent, les saouris avaient éliminé les sétifiens de l’ESS par la plus petite des marges. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ? C’est la question qui se pose. Les usmistes, qui restent sur une victoire assez large, à Tadjenanet, devant le DRBT (3 à 0), sont capables de réaliser un exploit et poursuivre leur aventure en coupe d’Algérie à qui ils accordent une grande importance. Leur entraîneur Hamdi ne jure que par la qualification au prochain tour. La JSSaoura, qui avait remercié son coach Bouali, vient d’engager Khouda. Ce changement va-t-il porter ses fruits ? C’est la question qui triture l’esprit des spécialistes.

A Dar El Beida, la confrontation entre le CRBD, équipe du championnat Amateur (groupe-centre), et la JSK, pensionnaire de la Ligue, paraît, à priori, déséquilibrée. C'est-à-dire que les canaris partiront avec les avantages des pronostics. Toutefois, dans pareilles confrontations, la prudence est plus qu’indiquée. Il faut dire que la JSK est mal lotie en championnat national où elle flirte avec le «purgatoire ». La coupe d’Algérie reste pour elle comme un «bonus». En dépit de tout, on va assister à un match des plus plaisants du fait que le CRBDB, malgré la division dans laquelle elle se trouve, reste une très belle équipe. Que le fair-play soit au rendez-vous !

H. G.

Programme : Aujourd’hui



Au stade du 5-Juillet (17h) : MCA-CRB

Demain vendredi (14h30) : CRBDBeida-JSK

Au stade du 20-Août de Béchar (17h) : JS Saoura-USMA