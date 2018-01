Le Coin du copiste : S’improviser humoriste

Sacrés commentateurs et consultants du football de la télévision algérienne. A défaut de commenter, voire d’analyser les rencontres de football, ils s’improvisent humoristes le temps d’une retransmission, histoire de divertir le téléspectateur qui ne demandait pas autant. Quelle mouche pique donc ces consultants à raconter des vannes durant les matchs qu’ils sont censés commenter, si ce n’est celle de la paresse intellectuelle. Et c’est grave car, ils sont recrutés ès-qualités pour apporter un plus, ils tentent pourtant de faire rire le téléspectateur. Effort vain car personne ne trouve son compte dans ce mélange des genres. Ils sont tous attirés par les blagues quand ils ne disent pas du n’importe quoi du genre :

« C’est un joueur qui reprend petit à petit. » Pourquoi pas si cette formule n’est pas utilisée pour tous les joueurs cités par les pseudos analystes. Allons-y pour les blagues, lors d’un match, un analyste parle de l’excellent joueur Harrag. Il cite son nom et se met à rire pour enfin conclure que Harrag a ses papiers en règle et n’a aucun problème. Allusion faite aux harragas. Plus désolant que ça, il faut repasser. Au cours d’un autre match où il n’y avait pas de but, une journaliste sportive évoque le souvenir du joueur Rahmouni et de la chanson qui lui est réservée par les supporters de son club

« Chebka ya Rahmouni ». L’analyste sur la lancée rétorque visiblement satisfait :

« Il n’y a plus de chabka parce qu’il n’y a plus de sardine. » Allez cherchez et comprendre le rapport entre la sardine et le ballon qui se retrouve dans la cage. Nous ne parlons pas des commentateurs qui ne lâchent pas le micro pour parler de l’histoire du club qui livre bataille sur le terrain, ni des parcours d’anciens joueurs qu’ils évoquent alors qu’ils est question d’une autre époque. C’est à se demander s’il y a un responsable des sports qui tente de rectifier le tir et qui recadre ses commentateurs et les consultants. On aurait dit que c’est la chute libre et que chacun fait ce qui lui plaît, et surtout en fonction de ses capacités professionnelles. Que dire alors de certains commentaires chauvins. Si quelque part cela est valable quand il s’agit d’équipe nationale, un commentateur digne de ce nom ne doit pas porter la casquette du consultant et celle du supporteur. A ce prix-là, autant raconter des blagues, c’est au moins pas antisportif. Et puis, il y a des émissions sportives censées résumer la semaine. Ce type d’émission, du reste classique, consiste à illustrer la physionomie d’une rencontre de football et à montrer les buts. Au final malheureusement, nous ne voyons que des commentaires sur des matchs à peine visibles. Alors pour les buts, le téléspectateur ne voit que la balle au fond des filets. Et oui, avec une seule caméra, il ne peut y avoir de miracle.

Abdelkrim Tazaroute