Boumerdès : Vers la création d’un « village artisanal »

Des démarches sont actuellement en cours au niveau de la Chambre d’artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya de Boumerdès, en vue de la création d’un «village» dédié à l’artisanat et aux métiers artisanaux, dans l’objectif de mettre un terme au problème de commercialisation des produits du secteur, a annoncé, mardi, le président de cette structure. Selon Yemani Redouane, nouvellement élu à la tête de la CAM de Boumerdès. des démarches sont en cours en vue de la concrétisation effective de ce projet, ayant constitué l’une des revendications principales des artisans de la wilaya, depuis plus de quatre ans, signalant la sélection en cours de son assiette d’implantation, proposée dans la ville de Boumerdès. Cet espace commercial futur, premier du genre à l’échelle locale, devrait englober de nombreux carrés et stands pour l’exposition et vente (à longueur d’année) des produits des artisans locaux notamment, dans un objectif de promotion des produits traditionnels propres à la région, selon le cahier des charges fixé pour le projet. Encore plus, ce village artisanal est appelé à se transformer en «pôle touristique d’importance», à chaque saison estivale, au vue du flux considérable de visiteurs accueilli annuellement par la région, à pareille période de l’année, a estimé le même responsable. Outre l’éradication du problème de vente des produits du secteur, dû à l’absence d’espaces de commercialisation, le projet a, également, pour objectif d’encourager la perpétuation de certains métiers artisanaux en voie de disparition, tout en contribuant dans la lutte contre le commerce anarchique et à l’organisation de la profession de manière à permettre aux artisans de défendre leurs droits et à faire face à la concurrence des produits d’importation contrefais, a souligné Yeoman Dédouane. Toujours au titre des démarches de promotion et commercialisation des produits du secteur, le responsable a recommandé l’affectation, au profit des artisans, des locaux commerciaux réalisés au niveau des communes de Boumerdes, au titre du Programme des 100 locaux pour chaque commune, et dont un grand nombre demeure fermé ou sans exploitation. Parallèlement, il a plaidé pour l’accélération du chantier de la maison de l’artisanat, en réalisation dans la ville de Boumerdès, et dont la mise en exploitation est susceptible, selon le responsable, d’offrir aux artisans des espaces pour la réalisation et distribution de leur produits, mais surtout «assurer un siège pour la CAM, qui en est dépourvue actuellement», a-t-il souligné. La CAM de Boumer des compte actuellement un effectif global de 6.100 artisans immatriculés, suite à l’opération d'assainissement de ses listes, ayant abouti à la radiation de près de 1.600 artisans, pour divers motifs. Sur ce total d’artisans, plus de 4000 activent dans le domaine de l’artisanat de services, contre 1.200 dans l’artisanat de production et plus de 900 dans l’artisanat d’art. Selon son président, la CAM de Boumerdes œuvre en vue de porter ce chiffre à 10.000 artisans immatriculés , grâce aux multiples incitations et facilitations, assurées par l’Etat, en matière d’obtention de la carte d’artisan, notamment. (APS)