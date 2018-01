Ouverture de la 5e foire nationale du livre d’El-Bayadh : Participation de 33 maisons d’édition

La cinquième édition de la foire nationale du livre s'est ouverte mardi soir au palais des expositions d’El Bayadh, avec la participation de 33 maisons d’édition du pays. Cette édition, placée sous le slogan «Le livre mémoire des peuples», fait étalage de titres différents, notamment des manuels parascolaires, des ouvrages scientifiques et techniques et des annales. L'ouverture de cette manifestation, organisée par la direction de la culture de la wilaya, a été marquée par une affluence sur les stands du livre universitaire de différentes disciplines (droit, histoire, lettres,...) et des ouvrages religieux. La directrice de la culture par intérim, Lakhdari Karima, a souligné que cette manifestation vise à encourager la lecture et le lectorat dans la société. Deux conférences seront animées à l’occasion de cette foire, qui s'étale jusqu’au 11 février prochain, la première traitant de l’importance du livre dans l'évolution des peuples et la deuxième abordant un sondage du lectorat dans la wilaya. (APS)