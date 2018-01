Rencontre avec Brahim Tayeb à la librairie Chaïb-Dzaïr : une voix mélodieuse

C’est dans une ambiance de gaieté que le rossignol de la chanson berbère Brahim Tayeb a été reçu, mardi dernier, à la librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP pour une rencontre avec le chanteur-poète, autour de son album Siyed Itran-Ik.

Brahim Tayeb est incontestablement un artiste comme on en trouve de moins en moins. Et à l’heure où la musique synthétique envahit tout l’espace auditif, lui il continue acoustiquement, et avec talent, à l’enchanter… Né le 16 mars 1966 à Larbaâ Nath Irathen, Brahim Tayeb débute sa scolarité à l’Ecole des aveugles d’El Achour. S’il poursuit, après son baccalauréat, des études d’interprétariat à l’Université d’Alger, la musique est, en fait, sa véritable passion. Auteur, compositeur et interprète kabyle ; c’est un artiste polyvalent qui joue de différents instruments, à l’exemple du violon, le banjo, le mandole, le qanoun, la guitare, l’oud, le saxophone, la trompette, le piano, la basse… Après des études d’interprétariat à l’Université d’Alger, il se consacre à la musique, sa véritable passion. La musique de Brahim Tayeb est remplie de sens et de compositions originales, à la tonalité à la fois sobre et colorée. Dès son premier album, Brahim Tayeb a su séduire un large auditoire, par des strophes délicates. Excellent guitariste et luthiste (Oud), il joue avec ce dernier avec son esprit d’«arpégiste», mêlant accords et taqassim, modes tempérés et quart de ton. Auteur, compositeur et interprète au timbre de voix si particulier et gorgé de tendresse et de douceur, il compte déjà à son actif une discographie riche de sept albums. Dès le premier, «Ussan nni» (ces jours-là), enregistré à la fin des années 1980, ce fan du grand Mohamed Abdel-Wahab a su séduire un large auditoire, très largement féminin, par des strophes délicates et remplies de sens et des compositions originales, à la tonalité à la fois qui varie d’une mélodie à l’autre. Et c’est depuis «ussan nni» qu’il se produit dans les salles de spectacle algériennes (Mouggar, Ibn Khaldoun, Ibn Zeydoun, Harcha), les Maisons de culture (Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, Oran…). Il participe également à des festivités et journées culturelles à l’étranger, notamment en France. Lors de cette conférence et devant un public nombreux, l’hôte de Sid Ali Sakhri, modérateur et animateur de ces rencontres, a présenté son nouvel album, intitulé «Sighed itran-ik».

Dans un même style musical qui a fait le succès et la notoriété de ce chanteur émouvant à plus d’un titre, cet album, riche de six chansons traitant de différentes thématiques, est le résultat d’un travail élaboré qui aura duré une longue année de recherche. Pour réussir cet opus, travaillé entièrement en acoustique, le natif de Larbâa Nath Irathen a fait appel aux meilleurs musiciens et autres chanteurs algériens, à l’instar de Hamidou et de Hassiba Amrouche avec laquelle il chante en duo la chanson phare de l’album. Fan célèbre de Mohamed Abdelouaheb, Brahim Tayeb, faut-il le rappeler, compte déjà à son actif une panoplie de sept albums depuis ses débuts dans les années 1980 à ce jour, à travers lesquels il avait conquis un large auditoire.

Sihem Oubraham