Journée mondiale des zones humides : Un patrimoine incomparable

Elles sont vitales à la survie de l’humanité, elles fournissent l’eau et la productivité, dont des espèces innombrables de plantes et d’animaux dépendent pour leur survie : ce sont les zones humides, dont la journée internationale sera célébrée demain, pour commémorer la Convention de Ramsar signée le 2 février 1971.

Une belle occasion pour mettre à l’honneur ces milieux aux multiples facettes et qui se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle.

Ces espaces naturels, qui abritent de nombreuses espèces végétales et animales jouent, faut-il le rappeler, un rôle primordial dans la régulation de la ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues, mais malheureusement demeurent menacées par les activités humaines et les changements globaux. Leur préservation représente des enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants.

En Algérie, depuis la ratification de la convention Ramsar par notre pays, de nombreuses activités ont été menées par la direction générale des forêts pour une meilleure gestion de ces sites et leur valorisation à travers des plans de gestion, des inventaires ainsi qu'un suivi permanant de leur dynamique écologique. Ils font l’objet d’une attention toute particulière.1.700 zones humides dont la situation varie d'une région à l'autre, entre vierges, polluées et moins polluées, ont été répertoriées, selon le ministère de l'Aménagement, du Territoire et de l'Environnement. Plusieurs actions ont été mises en œuvre suite à la validation de la stratégie nationale multisectorielle des zones humides (2015-2030) comme instrument d'accompagnement de tous les secteurs pour un développement écologique et socio-économique durable de ces milieux.



Une biodiversité exceptionnelle



Sur les 1.700 zones humides inscrites, 526 zones ont été délimitées géographiquement : 280 zones humides naturelles et 246 zones humides artificielles consistant en des barrages. 50 sites ont été classés et des plans de gestion ont été mis en place. Dix autres sites sont en cours de valorisation, dont six ont été classés Ramsar et ce d’après leur position géographique, afin de leur assurer un aménagement écologique à même de les sauvegarder. Il s'agit des oasis de Tamentit à Béchar, du lac Tolga à El Tarf, du barrage de Boukara à Tissemsilt, du lac de Réghaia à Alger, Dhaya Elmersi à Oran, du lac Sidi M'hamed Ben Ali à Sidi Bel Abbès et de Chatt El Hodhna à M'sila.

Ces zones humides renferment un fort potentiel biogénétique avec plus de 800 espèces végétales limniques, 34 espèces de poissons et 50 espèces d’oiseaux. La partie nord-est de l’Algérie renferme essentiellement des lacs d’eau douce, à l’image du complexe lacustre particulièrement important d’El Kala, des marais, des ripisylves et des plaines d’inondation. Les hautes plaines steppiques se caractérisent par les chotts, tel le Chott El Bhour Nâama, les dayas, plans d’eau non salée et où la nappe phréatique n’est pas très profonde ; en Kabylie, la cascade de Kefrida. Dans les zones sahariennes, ce sont les oasis, zones humides artificielles dont l’irrigation s’effectue grâce aux foggaras. Dans les massifs montagneux de l’Ahaggar et du Tassili, des gueltas, sources d’eau permanentes qui alimentent ces zones. Afin d’assurer la préservation de ces écosystèmes, la convention intergouvernementale Ramsar œuvre pour favoriser la conservation et l’utilisation rationnelle de ce patrimoine naturel.



Une destination éco-touristique de renom



Cela dit, toutes les zones humides ont une valeur inestimable. Elles sont le siège d’une biodiversité exceptionnelle où cohabitent des espèces floristiques et faunistiques. Ce sont des sites incontournables pour la migration de nombreuses espèces avicoles. Toutes apportent des avantages qui se mesurent à la qualité des écosystèmes et dont les êtres humains dépendent.

Sur un autre plan, et grâce à ses zones humides d’exception, l’Algérie pourrait largement être une destination éco-touristique de renom. Cependant, c’est un défi de taille à relever et qui demande beaucoup de patience. Le retard et le manque à gagner de notre pays en matière de tourisme de masse sont ainsi des raisons de mettre en place l’éco-tourisme dans certaines zones naturelles dont notre pays regorge.

Les zones humides dont nous célébrons demain la journée sont de fabuleux sites éco-touristiques et leur morphologie variant selon les saisons offre des opportunités de séjours touristiques quasiment toute l'année. L'hiver et l'automne étant plus consacrés à l'accueil des scientifiques et des groupes d'étudiants, le printemps et l'été pour les groupes scolaires et les visites en solitaire ou en famille.

La valorisation des différents services des zones humides, repose sur le tourisme écologique et culturel, une voie socialement et économiquement intéressante. Cependant, pour qu’il soit durable, il faut impliquer les populations locales, garantes des acquis culturels et protectrices des ressources naturelles et surtout les sensibiliser aux nombreux avantages et bénéfices qu’elles peuvent en tirer.

Ces espaces naturels jouent un rôle important dans les processus vitaux, entretenant des cycles hydrologiques, abritant une flore importante et accueillant une faune très diversifiée.

Alors, préservons-les !

Sarah Sofi