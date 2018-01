Algérie - Russie : conforter le partenariat stratégique

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu hier à Alger le Secrétaire du Conseil de Sécurité de la Fédération de Russie, Nikolai Patrushev, en visite en Algérie. L’audience a eu lieu en présence du général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) et du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. M. Patrushev a entamé hier sa visite de deux jours en Algérie à la tête d’une forte délégation composée de hauts responsables représentant les différentes institutions russes.

Tenue de la 3e session du dialogue stratégique bilatéral

La troisième session du dialogue stratégique bilatéral algéro-russe sur les questions politiques et de sécurité s’est tenue, hier à Alger, sous la co-présidence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et du secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, Nicolaï Patruchev, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des échanges réguliers de concertation entre les deux pays, a permis de procéder à un échange de vues «dense et profond» sur les situations «de crises et de conflits» en Libye, au Mali et au Sahel, au Sahara occidental, en Syrie et en Irak, a précisé la même source. Elle a également été l’occasion d’aborder les questions liées à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, aux stratégies globales de déradicalisation, ainsi qu’à la lutte contre le crime transnational organisé, a ajouté la même source. Les deux parties se sont félicitées de la «qualité» des relations bilatérales marquées par un échange «régulier et permanent» sur les «questions d’intérêt commun», et une volonté «renouvelée» de promouvoir «davantage» ces relations et de «conforter» le partenariat «stratégique» qu’ils entretiennent dans différents domaines, a souligné le communiqué du MAE. Les deux parties ont par ailleurs, souligné leur attachement à la nécessité d’œuvrer à promouvoir des «solutions politiques» aux crises par «le dialogue et la réconciliation, dans le respect des principes énoncés par la Charte des Nations unies». Pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, il a été convenu de «renforcer» la concertation bilatérale et la coordination au niveau international, pour faire face à cette menace, notamment celle inhérente au retour des combattants terroristes étrangers. Cette session, qui s’est déroulée dans une atmosphère «amicale et constructive», a permis aux deux pays de faire un «constat de convergence» de vues s’agissant de l’ensemble des questions abordées. M. Nicolaï Patruchev effectue une visite de deux jours en Algérie, à la tête d’une forte délégation représentant les différentes institutions russes. M. Mikail Bogdanov, Vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a pris part à cette session.(APS)