Coopération algéro-belge : Raffermir les relations politico-économiques

Vers la mise en place d’un mécanisme de consultations permanentes.

L’axe de coopération algéro-belge se consolide et s’ouvre sur des perspectives de partenariat aussi diversifiées que prometteuse, et ce, à la faveur de la visite qu’effectue depuis hier à Alger le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de Belgique, Didier Reynders. Accueilli par le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, le haut responsable du gouvernement du Royaume belge a fait part d’entrée, à son arrivée à l’aéroport d’Alger, de la volonté de son pays à renforcer ses relations avec l’Algérie, notamment dans les domaines politique et économique. Dans une déclaration à la presse, il précisera que sa visite en Algérie obéit à l’idée «d’échanger les points de vue sur nombre de questions d’intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, les problèmes migratoires, ainsi que la situation dans la région du Sahel, en Libye et au Mali, ainsi qu’au Proche-Orient». Sur le plan économique, M. Reynders a mis l’accent sur la volonté de la Belgique de renforcer sa coopération avec l’Algérie, notamment, dans les secteurs du commerce et du transport, avec la possibilité d’améliorer la destination touristique vers l’Algérie en densifiant les transports aérien et maritime. «Il s’agit d’une visite qui va être assez dense, avec l’espoir qu’elle permettra de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays», a-t-il souligné.



Signature d’un mémorandum d’entente



Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, et l’hôte de l’Algérie, le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de Belgique ont tenu une séance de travail qui s’est déroulée hier au siège du ministère des AE, en présence des membres des deux délégations. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur l'évaluation de l'ensemble des domaines de la coopération bilatérale, l'examen des moyens de la densification des échanges et du raffermissement du partenariat économique bilatéral.

Les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation dans la région du Sahel, en Libye, au Proche-Orient, dans la sphère méditerranéenne, ainsi que les questions de la migration et de la lutte contre le terrorisme, ont été également abordées. Lors de cette réunion de travail co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et le vice-Premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, il a été procédé à la signature d’un mémorandum d'entente en vertu duquel l’Algérie et la Belgique se sont engagées à insuffler une nouvelle dynamique à leurs relations bilatérales. «Nous venons de signer un mémorandum d'entente pour renforcer les consultations bilatérales, ce qui va nous permettre de travailler et de développer la coopération dans différents domaines, en vue de renforcer les relations algéro-belges», a déclaré M. Reynders à l'issue de la séance de travail l'ayant réuni avec M. Messahel. Cette réunion a permis, en premier lieu, d'examiner les voies et moyens de «relancer» la coopération économique, a-t-il indiqué, précisant qu'«une série d'initiatives seront prises, à cet effet, afin de cibler des domaines de partenariat tels que les technologies vertes, l'économie d'énergie et les énergies renouvelables, le traitement des déchets, ainsi que le traitement et la distribution de l'eau». Le ministre belge a mis, également, en avant le secteur du tourisme, exprimant la disposition de son pays à «renforcer sa coopération avec l'Algérie dans ce domaine, à travers notamment l'augmentation du nombre de fréquences des vols vers l'Algérie, pour le faire passer de 7 à 10 vols par semaine».

La rencontre a, en outre, permis aux deux parties d'aborder d'autres questions d'intérêt commun, vu que les deux pays «partagent des préoccupations communes», a-t-il dit, citant «le changement climatique, la lutte contre le terrorisme et le radicalisme, avec notamment le retour de combattants étrangers de Syrie et d'Irak». «Nous sommes confrontés au retour de combattants étrangers (de Syrie et d'Irak). Nous allons donc voir comment échanger les meilleures pratiques (pour y faire face)», a-t-il dit, affirmant, à ce propos, qu'il allait rencontrer le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs pour discuter de la question de dé-radicalisation.

Abordant le phénomène migratoire, M. Reynders a estimé que la Belgique et l'Algérie étaient dans des situations «de plus en plus similaires, en étant des pays de destination et de transit». «Il y a une volonté de renforcer les relations bilatérales, à travers, notamment la multiplication des visites de haut niveau (de part et d'autre)», a-t-il souligné, en annonçant les prochaines visites en Algérie, des ministres belges de l'Intérieur et de la Défense.

Vers la mise en place d’un mécanisme de consultations permanentes

De son côté, M. Messahel a souligné la nécessité pour les deux pays de renforcer leurs relations bilatérales, notant la décision commune de mettre en place, à cet effet, un «mécanisme de consultations permanentes». La réunion a permis également d'«expliquer la nouvelle stratégie de l'Algérie pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures, à travers la diversification de son économie, en optant pour le développement de l'agriculture, du tourisme et d'autres secteurs susceptibles de dégager des opportunités de partenariat», a-t-il expliqué. La question migratoire a été, aussi, évoquée, a ajouté M. Messahel, relevant que «cette question nous interpelle tous, et surtout la migration clandestine. Une question qu'il faut prendre en charge sur le plan bilatéral, mais aussi à travers une approche globale, d'où la nécessité d'avoir une convergence de vues» pour y faire face.

Il s'agit également du volet sécuritaire, où les deux parties ont procédé à un «échange de vues en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, ainsi que la situation en Libye et dans la région du Sahel», a-t-il indiqué. Il a souligné que «nous donnons toujours la primauté aux efforts qui sont engagés au niveau des organisations internationales sur la Libye, notamment les Nations unies mais aussi l'Union africaine qui déploie des efforts pour le règlement de certains conflits en Afrique, tels qu'en Afrique centrale, la République démocratique du Congo, et le Sahara occidental.

Synthèse K. Aoudia / APS