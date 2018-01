Collectivités locales, M. Bedoui : « La commune, un rôle essentiel »

Poursuivant sa visite entamée avant-hier dans la wilaya de Bejaia, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement de territoire, Noureddine Bedoui, a exhorté tous les cadres et élus locaux à mieux gérer les affaires de la commune dans tous les secteurs d’activité. Il a déclaré que «l’Etat n’a épargné aucun moyen matériel, humain ou financier pour l’accompagnement et le suivi nécessaire au bon fonctionnement des communes». «Le problème réside, selon lui, dans la mauvaise gestion». «On doit apprendre à mieux gérer pour répondre aux attentes des citoyens. Il est inadmissible que les habitants des localités, celles notamment à vocation touristiques, telles Boulimat, Beni Ksila et Saket, ne soient pas desservies en eau potable alors que les ressources hydriques dépassent largement les besoins exprimés», a encore soutenu le ministre. Auparavant, M. Bedoui a inspecté les services biométriques de la commune de Bejaia chargés de délivrer les cartes nationales d’identité, les passeports et les cartes grises. Sur place, il a instruit le président de l’APC d’introduire le service biométrique à travers les 14 annexes d’état civil installées dans les différents quartiers pour rapprocher davantage les citoyens demandeurs de documents administratifs et «désengorger», de ce fait, le siège principal de la commune. En présidant la cérémonie organisée en l’honneur des anciens présidents d’APC et fonctionnaires retraités, le ministre a longuement insisté sur le rôle que doit jouer la commune, cellule de base, qui doit être une force d’accompagnement et de proposition vue la place qu’elle occupe dans le quotidien des citoyens. Il a souligné l’intérêt que porte l’Etat à la gestion de la commune par l’organisation annuelle des assises des présidents d’APC par son département ministériel.

A ceci s’ajoute la décision du Président de la République de décréter le 18 janvier de chaque année, journée nationale de la Commune. L’hôte de la wilaya dira également que «la commune est une tribune de revendications des citoyens mais elle est aussi une tribune qui exprime leurs revendications. Il appartient aux élus locaux de faire participer le citoyen dans le fonctionnement de l’institution par l’organisation des activités à travers des portes ouvertes. Il s’agit aussi de présenter le bilan des réalisations à travers des rencontres de proximité. Ainsi la valeur de la démocratie participative deviendra une valeur constitutionnelle.

«Notre objectif est d’accompagner les élus locaux par des moyens financiers et humains pour une meilleure dynamique de développement», a ajouté le ministre qui n’omettra pas de souligner que «la gestion de l’alimentation en eau potable (AEP) revient à l’Algérienne des eaux car la commune n’a pas le moyens nécessaire pour gérer ce dossier». En visitant un chantier de travaux de réhabilitation du système d’alimentation en eau potable de la ville de Bejaia, le ministre a constaté que le projet enregistre du retard.

Mustapha Laouer