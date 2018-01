Commerce : La technologie à la rescousse des consommateurs

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a appelé lors d'une audience qu'il a accordé au président de l'association de protection et d'orientation du consommateur, M. Mustapha Zebdi, à une utilisation plus large des supports de la technologie pour communiquer avec le citoyen-consommateur, saluant le rôle extrêmement important de ces partenaires au service de l'économie nationale, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'une série de concertations avec différents acteurs et professionnels du secteur, M. Zebdi a soulevé plusieurs préoccupations ainsi que des propositions au profit du consommateur et des opérateurs économiques, selon la même source. La rencontre a été aussi l'occasion d'échanger des vues et d'éclaircir les mesures et les lois mises en place par le ministère pour la protection du consommateur et de l'opérateur économique. À ce propos, le ministre a réitéré son souci quant à la nécessité d'associer les professionnels et les associations dans la protection du consommateur et la préservation du pouvoir d'achat du citoyen, affirmant le soutien et l'accompagnement du ministère dans cette démarche. Le ministre a, en outre, salué le rôle extrêmement important de ces partenaires au service de la préservation de l'économie nationale. Il a rappelé que les portes du dialogue sont ouvertes à toutes les parties, appelant les cadres du secteur à poursuivre le dialogue avec les acteurs et à œuvrer à la protection du consommateur , ajoute le communiqué. Le ministre a saisi l'opportunité de cette rencontre pour saluer les efforts consentis par plusieurs organismes et associations, exhortant son hôte à poursuivre les efforts au service de l'intérêt général. (APS)