Parmi les huit terroristes abattus à Khenchela : Sept sont identifiés

Le septième terroriste, parmi les huit abattus vendredi dernier à Khenchela par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a été identifié, a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de qualité qui s'est soldée par l'élimination de huit terroristes, le 26 janvier 2018 à Khenchela (5e Région militaire), il a été procédé à l'identification du septième criminel. Il s'agit, en l'occurrence, du dénommé S. Mustapha qui avait rallié les groupes terroristes en 2015», précise la même source. Dans le même contexte, un détachement de l'Armée nationale populaire «a découvert et détruit, à Aïn Defla (1re RM), quinze bombes de confection artisanale». Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des Garde-frontières «ont saisi, le 29 janvier à Tlemcen (2e RM), une importante quantité de kif traité s'élevant à 318 kilogrammes». En outre, un détachement de l'ANP «a saisi, à In Guezzam

(6e RM), deux véhicules tout-terrain et 3,78 tonnes de denrées alimentaires". De même, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé sept individus et saisi 309 comprimés psychotropes et 1.470 unités de différentes boissons à Oran, Sidi Bel Abbes et Mascara (2e RM)». D'autre part, des garde-côtes «ont mis en échec, à Annaba (5e RM) et Dellys (1re RM), des tentatives d'émigration clandestine de 70 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 21 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Adrar».(APS)