M. Gaïd Salah à la 1re région militaire à Blida : rénovation et modernisation

«Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, effectuera aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection à la Base centrale logistique/Beni Merad/Blida/1ère Région militaire», note la même source. Cette visite sera «une opportunité durant laquelle le Général de Corps d’Armée aura à inspecter les différentes chaines de rénovation et de modernisation et à constater les divers matériels développés au niveau de cette importante Base». (APS)