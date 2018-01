ANGEM : Financement de plus de 800.000 projets et création de 1,2 million d’emplois depuis 2005

Le directeur général de l’Agence nationale de gestion du microcrédit, ANGEM, M. Abdelfettah Djebnoun, a affirmé, hier, sur les ondes de la chaîne I de la Radio nationale, que le nombre de bénéficiaires de ce dispositif, depuis sa création en 2005, a atteint les 800.000 jeunes, et que le même dispositif a permis la création de 1,2 million de postes de travail.

M. Djebnoun a précisé que son agence a procédé à l’allègement du dossier à fournir et à l’illimité de l’âge du prétendant au crédit. Il dira également que « l’Angem a formé 1.200 accompagnateurs au niveau national, qui ont pour mission d’écouter et d’orienter les jeunes demandeurs du microcrédit ».

Le même responsable a fait savoir qu’il existe deux types de crédits soutenus par l’Angem et sans intérêts. Il s’agit de crédits destinés à l’achat de la matière première, qui peuvent atteindre les 100.000 DA au nord et 250.000 DA au sud du pays. Le deuxième type de crédits est celui destiné à la réalisation de projets dont le financement peut atteindre jusqu'à 1 million de DA. Le crédit est assuré à hauteur de 29% par l’Angem, 70% par la banque et un apport personnel du bénéficiaire de 1%. Le directeur général de l’Angem a souligné, par ailleurs, que les demandes de crédit concernent, pour la plupart, les métiers de l’artisanat, précisant que l’objectif que s’est assigné l’Agence pour l’année 2018 est de créer des activités entrant dans le cadre de l’économie verte, telle que le recyclage, le jardinage, l’aménagement des espaces verts et toute autre activité en relation avec l’environnement. Il fera part dans le même sillage de l’existence d’un programme de formation des accompagnateurs au niveau du centre de collecte et d’enfouissement d’ordures de Bab-El-Oued. Au sujet des projets qui ont échoué, M. Djebnoun a précisé que cette situation est due au mauvais choix fait par les porteurs de projets qui manquent d’esprit entrepreneurial. Cependant, il précise que leur nombre reste minime par rapport au nombre de projets qui ont été couronnés de succès et ce, grâce au rôle des accompagnateurs qui ont réussi à orienter les jeunes vers les secteurs d’activité les plus porteurs.



Des activités en économie verte en 2018



Concernant le nombre de femmes ayant bénéficié de crédits Angem, le même responsable a fait savoir qu’elles sont quelque 520.000 à avoir créé leurs projets parmi les 800.000 projets conçus, soit 63% des bénéficiaires. Un nombre important parmi celles-ci sont femmes au foyer, alors que seules 34.000 bénéficiaires sont des diplômés universitaires. Il y a lieu de souligner que parmi les principales missions de l'ANGEM figure la lutte contre le chômage et la précarité dans les zones urbaines et rurales, en favorisant l'auto-emploi, le travail à domicile et les activités artisanales et de métiers, en particulier chez les populations féminines. Cet organisme se charge également de soutenir, conseiller et accompagner les bénéficiaires dans la mise en œuvre de leurs activités, notamment en ce qui concerne le montage financier de leurs projets et la phase d'exploitation. Selon les responsables de l'Agence, le dispositif ANGEM est très accessible à la majorité des jeunes universitaires, afin de réaliser leurs projets. Et la demande ne se limite pas aux jeunes, elle étendue à la tranche d'âge moyenne (45-65 ans), comme l’a indiqué le responsable de cette agence. Pour soutenir toutes ces activités, un compte d'affectation spéciale, qui a été débloqué au mois de septembre dernier, permet l'octroi par l’ANGEM, sous le contrôle des services du ministère de la Solidarité nationale, de prêts non rémunérés consentis aux personnes éligibles au microcrédit. Ainsi, un prêt pouvant aller jusqu'à un million de dinars, destiné à compléter le niveau des apports personnels requis pour être éligible au crédit bancaire, peut être octroyé à des projets au titre de la création d'activités par l'acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage. S'agissant de l'achat de matières premières, un prêt limité à 100.000 DA peut être octroyé dans le cadre de cette disposition. Néanmoins, ce même prêt peut atteindre 250.000 DA, et ce, pour 10 wilayas du Sud (Adrar, Béchar, Tindouf, Biskra, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi et Tamanrasset) et sur une période de quatre années

Reste que le dispositif ANGEM est désormais ancré dans l'équation économique. Recourir à ce type d'investissement est devenu un moyen pour une insertion dans la vie active. Le bilan présenté par M. Djebnoun confirme ce constat, ceci d’autant que les domaines d’activités que cet organisme peut financer sont aussi diversifiés qu’accessibles, puisqu’ils concernent des secteurs tels que l'artisanat, la petite industrie, les services, l'agriculture, le bâtiment et les travaux publics, pour ne citer que ceux-là !

Salima Ettouahria