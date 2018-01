Ansej : Plus d’une centaine de jeunes établis à l’étranger ont bénéficié du dispositif

« Plus d’une centaine de jeunes algériens établis à l’étranger ont déjà bénéficié du dispositif ANSEJ pour lancer leurs projets », relève la directrice générale de l’ANSEJ, Mme Samira Djaider.

La DG de l’ANSEJ qui s’exprimait, lundi dernier, sur les ondes de la radio nationale, a précisé que les Algériens résidents à l'étranger ont la possibilité de bénéficier du financement de leurs projets « avec les mêmes avantages que leurs compatriotes se trouvant en Algérie». Elle a également lancé un appel aux jeunes établis à l'étranger, les invitant à s'inscrire via la plate-forme électronique de l'Agence, spécialement consacrée à cet effet. A noter que depuis le mois de janvier courant, l'ANSEJ et la CNAC développent un service électronique offrant aux jeunes porteurs de projets la possibilité d'une inscription en ligne, qui permet également de suivre l'évolution de leurs dossiers respectifs en temps réel. Cette possibilité offerte aux membres de la communauté nationale établie à l’étranger de créer des micro-entreprises en Algérie en bénéficiant des dispositifs d'appui à la création d'activité s’inscrit, en fait, dans le cadre des mesures prises par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, visant à inciter les membres de notre communauté à l’étranger à participer au développement de l'économie nationale. En effet, parmi les mesures prises par le Président de la République en leur faveur, figure celle qui leur permet de pouvoir bénéficier des dispositifs d'appui à la création de micro-entreprises en Algérie dans de nombreux secteurs. Dans ce cadre, le programme du président de la République « accorde un intérêt particulier à la communauté nationale à l'étranger et à sa participation active dans tous les secteurs de l'économie nationale », comme mis en exergue récemment par les services du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. « Cet intérêt a été réaffirmé par le Premier ministre lors de sa rencontre, le 7 décembre 2017 à Paris, avec les membres de la communauté nationale, à l'occasion de sa visite officielle en France », rappelle la même source.

Il s'agit de faire bénéficier les jeunes de la communauté nationale à l'étranger des mécanismes mis en place pour promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat par la création de micro- entreprises et les faire participer activement à l'essor économique et social du pays. A ce titre, des mesures de facilitation et d'incitation ont été prises à l'effet d'encourager les ressortissants algériens à l'étranger, notamment les jeunes, à venir investir dans leur pays et mettre leur savoir-faire et leurs compétences au service de leur patrie. A cet effet, les critères d'éligibilité aux dispositifs de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC), la structure de financement, les délais de remboursement et le processus de validation des dossiers, ont été définis par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ajoute le document. En plus de leur participation au montage financier du projet, à travers l'octroi d'un prêt non rémunéré, ces deux organismes (ANSEJ et CNAC) assurent également un accompagnement aux promoteurs tout au long du processus de création de la micro-entreprise et lors de la phase d'exploitation avec des avantages fiscaux et parafiscaux accordés aux bénéficiaires de ces dispositifs. Remarque importante à retenir, par ailleurs, depuis le lancement du dispositif ANSEJ jusqu'à fin 2017, c’est quelque 370.000 projets qui ont été financés par l'Agence.

Selon la DG de l’ANSEJ, la plupart des projets ont abouti puisque seulement 10% n'ont pas connu de réussite. Il est à noter dans ce contexte que dans la seule wilaya d’Alger, pas moins de 400 projets ont eu l’approbation de financement par des établissements bancaires, pour la création de micro-entreprises en 2017. Comme mis en exergue dernièrement par le directeur de l’emploi de la wilaya d’Alger, « les projets financés par secteur d'activité par l'ANSEJ ont permis la création de 720 nouveaux postes d'emploi dont 118 dans le domaine industriel, 448 dans celui des prestations, 96 dans d'autres secteurs, 6 dans l'artisanat et 50 autres dans les travaux publics ».

Soraya Guemmouri