Education nationale : relancer le dialogue

La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a affirmé, hier à Ghardaïa, que l’école de qualité demeure une «priorité et un choix essentiel pour le pays». Intervenant en ouverture de la conférence nationale sur les alternatives pédagogiques et didactiques pour la compréhension de l’écrit, Mme Benghebrit a affirmé que «la problématique de la qualité de l’école, à laquelle nous aspirons, passe inéluctablement par une amélioration de l’acte pédagogique des enseignants et une formation de haut niveau». Outre la mise en œuvre d’un programme de formation qualitatif, la ministre a indiqué que les enseignants ont besoin d’être accompagnés pour s’acquitter de leur noble mission par l’acquisition de nouvelles professionnalités. Les résultats des évaluations des élèves ont révélé des «compétences insuffisantes», notamment dans la compréhension de l’écrit, a-t-elle expliqué, ajoutant que l’absence de la maîtrise de la compréhension de l’écrit a un impact dangereux sur le devenir des nations dans un monde de plus en plus digitalisé. Après avoir souligné l’enjeu de savoir si nos enfants comprennent ce qu’ils lisent, ce qu’ils retiennent de ce qu’ils lisent et surtout ce qu’ils font ou se qu’ils risquent de faire après avoir lu un écrit ou un message, la ministre a appelé à fédérer les efforts pour accompagner les élèves vers la maîtrise des compétences du XXIe siècle. Pour Mme Benghebrit, la mise en place d’un système éducatif efficace passe par les trois instruments de travail présentés durant cette conférence, à savoir le référentiel général sur les compétences liées à la compréhension de l’écrit, un lexique avec des concepts opératoires précis et un chronogramme sur la mise en œuvre de ce dispositif qui constitue une feuille de route de cette conférence. Les travaux de la conférence nationale thématique sur les alternatives pédagogiques et didactiques enregistrent la participation de quelque 400 experts, chercheurs et cadres actifs dans des projets et des programmes de l’éducation. Cette conférence sert de cadre aux participants pour un partage d’idées et d’expériences, et surtout l’exploration de moyens adéquats pour élaborer une stratégie pour la maîtrise de la compréhension de l’écrit. Selon les organisateurs, cette réunion se fixe également pour finalité de faire émerger un référentiel sur la compréhension de l’écrit, qui permet d’apporter une alternative pédagogique, à la lumière des études, des constats et diagnostics élaborés par un panel d’experts, chercheurs et professionnels de l’éducation sur le terrain. Ce référentiel assemble des solutions aux questions fondamentales de base «comment les enfants lisent, quand ils lisent que comprennent-ils , quand ils comprennent que retiennent-ils et quand ils retiennent que font-ils ?» Cette conférence de trois jours examinera également sous forme d’ateliers, plusieurs axes tels que la compréhension de l’écrit : concepts, méthodologie et contexte, la relecture des programmes scolaires, l’enrichissement de la matrice générale de compréhension des élèves et la mise en place d’un dispositif de formation de formateurs.

La ministre de l’Éducation nationale a procédé, lors de sa visite de travail, à l’inauguration d’une salle polyvalente d’activités culturelles et artistiques au collège d’enseignement moyen Ourida-Meddad à Ghardaïa, avant de visiter un nouveau lycée de 600 places dans la commune de Daya Ben-Dahoua, construit pour un coût de plus de 213 millions DA. Au terme de sa visite, la ministre inaugurera, dans l’après-midi, une école (base-5) à Bounoura (Zone des sciences), réalisée pour un coût de plus de 159 millions DA. La ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, dans une tentative de calmer les esprits, a indiqué, hier depuis Ghardaïa, que son département «a déployé des efforts considérables pour résoudre les problèmes et autres doléances des syndicats du secteur de l’Éducation».

S’exprimant en marge de la conférence nationale portant sur les alternatives pédagogiques et didactiques pour la compréhension de l’écrit, Mme Benghebrit a expliqué que cette «forme de protestation» décidée par le CNAPEST et déboutée par la justice, «n’existe pas dans le glossaire du monde du travail et du syndicalisme». «Nous étions et nous sommes totalement disponibles à répondre aux doléances réglementaires des travailleurs et syndicats de l’éducation, et les portes du dialogue civilisé sont toujours ouvertes», a-t-elle souligné, précisant avoir demandé aux responsables du CNAPEST de suspendre la grève illimitée avant d’entamer un dialogue serein. «Nous sommes prêt à répondre à toutes les doléances réglementaires. Toute la société algérienne a droit à la vérité, et nous allons la dévoiler prochainement», a-t-elle indiqué, avant de préciser que le CNAPEST reste le seul syndicat à ne pas ratifier la charte de l’éthique du secteur de l’Éducation.

Mme Benghebrit a révélé que des parents d’élèves ont déposé plainte contre cette grève illimitée jugée illégale. Elle a tenu également à rassurer les élèves que des dispositions ont été prises, aussi bien à Blida qu’à Béjaïa, pour finaliser le programme scolaire des classes en grève. La ministre a réitéré son appel au dialogue civilisé dans l’intérêt des élèves et pour une école algérienne de qualité, dialogue conditionné par la suspension de la grève.



La grève illégale du Cnapest faiblement suivie



Après l’échec des négociations, lors de la rencontre d’hier, l’appel, lancé à l’unanimité, le 21 janvier dernier, par le Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique, à une grève ouverte, est malheureusement maintenu, au grand dam des parents d’élèves. Le CNAPEST affirme n’être pas disposé à lâcher du lest, du moins jusqu’à satisfaction des revendications portant essentiellement sur deux points. Il s’agit du «respect» des engagements et des promesses contenus dans les différents procès- verbaux signés par le syndicat et la tutelle au niveau national ou local, et de «l’annulation» des mesures des ponctions sur salaire des jours de grève, jugées par l’organisation syndicale «aléatoires arbitraires». Le Conseil national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique déplore, à ce propos, l’attitude du département ministériel de Benghebrit qui «reconnaît» pourtant que les revendications du CNAPEST sont «légitimes». «Au lieu de trouver un consensus et un terrain d’entente, on ne trouve pas mieux que de sanctionner les grévistes en bloquant les salaires. On est allé même jusqu’à lancer des procédures de révocation, ce qui n’arrange pas les choses pour avancer dans la bonne direction et par la même trouver une issue favorable à ce problème», déplore-t-on au CNAPEST, qui signale que les revendications des enseignants sont les «mêmes depuis cinq ans».



Les parents d’élèves dénoncent « une prise d’otages »



De son côté, la Fédération nationale des parents d’élèves n’a pas caché son mécontentement devant cette situation, et appelle, à cette occasion, toutes les parties à faire preuve de «responsabilité», souhaitant un dénouement rapide de ce bras de fer. «Les syndicats réclament leurs droits. Et les élèves dans tout ça ? N’ont-ils pas le droit de bénéficier des cours le plus normalement du monde, sans être perturbés ? Je souhaite que les syndicats prennent conscience de la gravité de la situation», a regretté son vice-président.

Pour Rabah Tebbal, les parents d’élèves sont à présent des «pompiers de service», et les élèves sont pris en otage, citant l’exemple de ce qui se passe dans la wilaya de Blida où les élèves sont en rupture de cours depuis deux mois suite à la grève du CNAPEST local. Conséquences de ce long et interminable débrayage, les élèves des 36 lycées de la Mitidja avaient pris leurs vacances d’hiver sans avoir effectué la totalité des examens du premier trimestre, ce qui a poussé la Direction de l’éducation de la wilaya à faire appel à 150 enseignants vacataires pour tenter de sauver les meubles et espérer rattraper le temps perdu, plus particulièrement pour les élèves en classes d’examen.

