Conseil de la concurrence : Recherche et formation au programme

Le Conseil de la concurrence et l’Université Mouloud-Mammeri de Tizi- Ouzou viennent de signer une convention-cadre de partenariat en vue de développer des échanges bilatéraux en matière de recherche et de formation dans le droit de la concurrence. Dans un communiqué, dont une copie nous a été transmise, le président du Conseil, Amara Zitouni, souligne que les deux parties ont convenu de créer l’association des spécialistes du Conseil au jury de l’université préparant des masters ou doctorats en droit de la concurrence. Il est également question de la concertation pour la «détermination conjointe» des sujets des mémoires de fin de cursus universitaire et l’invitation des professeurs de l’Université de Tizi- Ouzou aux évènements organisés par le Conseil de la concurrence sur des thèmes relevant de ses compétences. D’autre part, il y a lieu de rappeler que le Conseil a installé, le 25 janvier, sa nouvelle composante du collège en remplacement des membres dont le mandat a expiré. Sur neuf membres du Conseil, quatre ont été nouvellement installés alors que cinq autres ont été reconduits. Ainsi, Abdelmadjid Dennouni et Abdelmalek Benabbas (spécialistes en économie), Meriem Ammiche et Mohammed Tayeb Medjhahed (spécialistes en droit) ont été désignés comme nouveaux membres permanents dans cette institution de régulation par un décret présidentiel. Dennouni, qui préside également la Confédération générale du patronat du BTP, a été nommé vice-président du Conseil. Réactivé en 2013, le Conseil de la concurrence est une autorité administrative autonome qui agit au nom et pour le compte de l’Etat pour faire respecter les règles de la concurrence. Ses deux principales missions portent sur la lutte contre les pratiques commerciales déloyales et anticoncurrentielles, ainsi que le contrôle des concentrations économiques. Dans le cadre de ses activités, le Conseil de la concurrence a organisé, en décembre dernier, une journée d’étude à Alger ayant pour thème «le rôle de la concurrence dans la protection du pouvoir d’achat, la préservation et la création d’emploi». Les études menées ont abouti sur le constat que le pays qui jouit d’une concurrence efficace et qui possède des institutions qui régulent le marché préserve le pouvoir d’achat de ses citoyens, permet la création de richesse et la préservation d’emplois. «Contrairement aux idées reçues, la concurrence n’est pas une menace pour les emplois, même si elle en supprime, elle en crée ailleurs avec une meilleure plus-value pour l’économie nationale», affirmait M. Zitouni, rappelant la nécessité de booster la compétitivité des entreprises nationales à l’heure de la diversification économique.

Et d’ajouter : «La relance du Conseil en 2013 nous a incités à entreprendre des campagnes de sensibilisation sur les bienfaits de la concurrence pour l’ensemble des entreprises publiques ou privées». À noter que le Conseil de la concurrence réalise actuellement une étude sur le marché du médicament qui devrait être livrée prochainement.

Fouad Irnatene