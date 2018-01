Les contraintes à la compétitivité

Pour exporter, il faut d’abord acquérir les performances nécessaires, autrement dit être compétitif sur le marché interne et international. Des préalables qui exigent que l’entreprise doit impérativement disposer d’une vision à l’export. La consultation pour la mise en place d’une stratégie nationale d’exportation a justement fait ressortir une déficience sur le plan de la compétitivité de nos opérateurs. De multiples contraintes ont été énumérées dans la synthèse des travaux des groupes chargés de ce dossier. Ainsi, on relève que la gestion actuelle des capacités de production des entreprises limite leur potentiel de productivité et que la taille des TPE constitue une entrave réelle pour le développement de la production. La problématique de l’approvisionnement régulier en matières premières, très souvent évoquée par les opérateurs économiques, est également soulignée dans le cadre de cette consultation engagée par le ministère du Commerce. Dans le même contexte, les experts et institutions en charge de cette initiative ont mis l’accent sur «l’absence d’accord de reconnaissance mutuelle et de conformité pour les produits avec les normes et standards internationaux», une défaillance qui «entrave la capacité des PME à être compétitives sur les marchés extérieurs. Les carences relevées aussi dans l’absence de laboratoires accrédités pour la délivrance de certificats de conformité des produits agroalimentaires, ce qui pose problème aux exportateurs en matière de conformité aux normes exigées sur les marchés internationaux. D’autre part, et au titre du soutien institutionnel, les opérateurs font face à des difficultés liées aux pratiques administratives et à l’accès aux mécanismes d’appui au commerce, en l’absence d’un guichet unique, d’ailleurs revendiqué par les exportateurs, mais aussi au coût excessif exigé pour les certificats des produits à l’export.

Une autre faille relevée réside dans «l’impossibilité d’assurer le fonctionnement du service après-vente à l’étranger ou l’approvisionnement», un aspect essentiel dans l’exportation, étant la garantie du produit. Exporter exige en priorité la disponibilité des moyens logistiques. Or, nos exportateurs se voient confrontés à des «procédures longues et coûteuses pour l’obtention, la préparation et la soumission des documents pendant leur traitement au niveau des ports ou frontières». Les procédures de dédouanement et d’inspection limitent ainsi les capacités d’exportation de manière efficiente. Une situation davantage compliquée par «une infrastructure industrielle restreinte», ainsi que par une «infrastructure logistique limitée (manque de zones franches, d’entrepôts, plate-formes logistiques, saturation des ports et des aéroports) et un moyen de transport peu performant». Ce qui pénalise les opérations d’exportation «en terme de coût et de délai».

Un autre aspect essentiel qui revient très souvent dans les plaidoyers des exportateurs a trait à certaines dispositions dépassées de la réglementation des changes. Une contrainte liée, en particulier à «la dépénalisation de l’acte d’exportation et la prolongation du délai de rapatriement des produits des opérations d’exportation».

Faible taux d’intégration des TIC dans les PME, la nature du statut juridique de ces entreprises, manque d’organisation des filières, de structures d’appui nécessaires et d’accompagnement des exportateurs, la difficulté d’accès des produits algériens aux marchés de l’UE, le marché informel, l’accès limité des entreprises exportatrices aux mécanismes de financement, de garanties et d’investissement, faiblesse dans la formation aux métiers de l’exportation, l’absence de fond lié à l’innovation industrielle, telles sont les principales contraintes à la compétitivité qui entravent l’acte d’exporter et qui devront guider la consultation des acteurs de la stratégie nationale d’exportation.

D. Akila